Как изменится курс доллара: финансовые аналитики улучшили прогноз — Finance.ua

Как изменится курс доллара: финансовые аналитики улучшили прогноз
Курсовые ожидания в Украине стали улучшаться. Финансовые аналитики ждут доллар дешевле 40 гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.
По данным НБУ, финансовые аналитики в сентябре 2023 года прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,99 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,26 грн/доллар.
Население в августе ждало курс 39,52 грн/доллар (в июле — 39,75 грн/доллар).
Кроме того, банкиры в июле прогнозировали курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар.
Напомним, Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса гривны в 2024 году. В частности, в правительстве предполагается на 2024 год курс 41,4 грн за доллар.
Справка Finance.ua:
- официальный прогноз Минэкономики среднегодового курса гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Этот бюджетный прогноз не влияет на НБУ, который более года держит официальный курс на уровне 36,6 грн/доллар;
- руководители компаний в бюджетах на 2024 год закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн/доллар. Это лучше, чем год назад: на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/доллар.
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