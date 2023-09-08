Девальвация откладывается: Dragon Capital обновил прогноз курса доллара до 2024 года — Finance.ua

Девальвация откладывается: Dragon Capital обновил прогноз курса доллара до 2024 года Сегодня 12:03 — Валюта

Девальвация откладывается: Dragon Capital обновил прогноз курса доллара до 2024 года

Национальный банк может смягчить валютные ограничения и вернуться к умеренной гибкости курса гривны к доллару США уже в этом году или начале 2024 года. Об этом говорится в обновленном прогнозе компании Dragon Capital

Как отмечается в прогнозе, украинская экономика и валютный рынок продолжают демонстрировать устойчивость к шокам, связанным с войной. Подрыв российскими войсками Каховской дамбы в июне и выход россии из зерновой сделки в середине июля почти не повлияли на экономические и финансовые показатели.

Валютная либерализация

По-прежнему эксперты Dragon Capital считают, что высокий уровень международных резервов, поддержка международных партнеров, отказ от финансирования дефицита бюджета Нацбанком и стабилизация курсовых ожиданий создают предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений и возвращения к умеренной гибкости курса гривны к доллару уже в этом году.

НБУ также остается настроенным на изменение валютно-курсовой политики, однако движется в этом направлении осторожнее и медленнее, чем ожидали аналитики, очевидно, учитывая высокие риски.

«Мы ожидаем, что изменение валютно-курсовой политики может произойти в четвертом квартале текущего года, однако не исключаем, что НБУ подождет до начала 2024 года».

Мы также полагаем, что на начальных этапах возвращения в довоенный режим курсообразования Нацбанк будет держать курс под пристальным контролем, позволяя незначительные краткосрочные колебания в обе стороны, но следя, чтобы общая динамика курса соответствовала фундаментальному состоянию платежного баланса", — прогнозируют аналитики.

Читайте также: Какие доллары не принимают в обменниках

В Dragon Capital ожидают официальный обменный курс гривны на конец 2023 года на уровне 36,6−37,5 грн/долл., по сравнению с предыдущим прогнозом 39 грн/долл., и умеренное ослабление до 41 грн/долл. к концу 2024 года.

Справка Finance.ua:

с началом войны НБУ ввел ряд валютных ограничений как для граждан, так и предприятий. НБУ с июля прошлого года держит официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,6;

НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что предусматривает контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке;



в то же время глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины примет решение о переходе к большей гибкости обменного курса только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Теперь они еще формируются.



Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Входите, чтобы всегда быть в курсе!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.