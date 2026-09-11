Госбюджет за 8 месяцев получил 2,29 трлн грн — где брали деньги
Сколько налогов получил госбюджет
- 72,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 56,2 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 27,5 млрд грн — НДС с произведенных в Украине товаров. В общей сложности было собрано 49,1 млрд грн, из которых 21,6 млрд грн возмещено;
- 26,8 млрд грн — акцизный налог;
- 20,2 млрд грн — НДФЛ;
- 6,5 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;
- 5,7 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
- 4,7 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли.
- 433,8 млрд грн — НДС с ввезенных товаров;
- 265,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 245,9 млрд грн — НДФЛ и военный сбор;
- 218,3 млрд грн — НДС по производимым в Украине товарам. Собрано 379,4 млрд грн, возмещено — 161,1 млрд грн;
- 207,1 млрд грн — акцизный налог;
- 56,2 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
- 42,7 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
- 35,8 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.
Международная помощь и средства НБУ
Сколько Украина привлекла через займы
- 126,13 млрд грн (2,44 млрд евро) — средства ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
- 96,1 млрд грн (1,6 млрд СДР) — средства МВФ;
- 44,6 млрд грн (1 млрд долларов) — заем МБРР в рамках проекта «Первый заем на политику развития рабочих мест и рост частного сектора в Украине»;
- 26,9 млрд грн (598,75 млн долларов) — заем МБРР в рамках проекта SPIRIT, в том числе 300 млн долларов от Японии и 298,75 млн долларов от Великобритании;
- 12,1 млрд грн (0,24 млрд евро) — заем МБРР в рамках дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления»;
- 2,7 млрд грн (60 млн долларов) — заем МБРР в рамках дополнительного финансирования программы THRIVE;
- 2,03 млрд грн (46,7 млн долларов) — заем МБРР в рамках дополнительного финансирования программы SURGE;
- 1,48 млрд грн (28,5 млн евро) — заем БРРЭ в рамках проекта Heal Ukraine;
- 0,36 млрд грн (8,1 млн долларов) — заем МАР (МБРР) в рамках дополнительного финансирования программы LEARN;
- 0,26 млрд грн (5,95 млн долларов) — заем МАР (МБРР) в рамках дополнительного финансирования программы SURGE.
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