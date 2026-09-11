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Госбюджет за 8 месяцев получил 2,29 трлн грн — где брали деньги

Казна и Политика
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Поступления и расходы из госбюджета
Поступления и расходы из госбюджета
За январь-август 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,29 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сколько налогов получил госбюджет

По оперативным данным Государственной казначейской службы, только в августе в общий фонд госбюджета поступило 227,8 млрд. грн.
Наибольшие поступления среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, обеспечили:
  • 72,6 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 56,2 млрд грн — НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 27,5 млрд грн — НДС с произведенных в Украине товаров. В общей сложности было собрано 49,1 млрд грн, из которых 21,6 млрд грн возмещено;
  • 26,8 млрд грн — акцизный налог;
  • 20,2 млрд грн — НДФЛ;
  • 6,5 млрд грн — рентная плата за пользование недрами;
  • 5,7 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
  • 4,7 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли.
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Всего в августе в общий и специальный фонды госбюджета поступило 353,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Госбюджет за 8 месяцев получил 2,29 трлн грн — где брали деньги
За январь-август основные поступления были следующими:
  • 433,8 млрд грн — НДС с ввезенных товаров;
  • 265,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 245,9 млрд грн — НДФЛ и военный сбор;
  • 218,3 млрд грн — НДС по производимым в Украине товарам. Собрано 379,4 млрд грн, возмещено — 161,1 млрд грн;
  • 207,1 млрд грн — акцизный налог;
  • 56,2 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
  • 42,7 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
  • 35,8 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.
С 1 июля 2026 года поступления от военного сбора направляются в специальный фонд госбюджета на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Международная помощь и средства НБУ

Одним из важных источников доходов общего фонда госбюджета за январь-август стала международная грантовая помощь — 569,6 млрд грн.
Еще 146,1 млрд. грн. составили перечисление части прибыли Национального банка Украины. Денежные средства были перечислены в апреле и мае после подтверждения годовой финансовой отчетности внешним аудитом и его утверждения Советом НБУ.
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Итого за 8 месяцев в общий и специальный фонды госбюджета поступило 3,6 трлн грн налогов, сборов и других платежей.
В то же время кассовые расходы государственного бюджета составили 4,04 трлн грн, из которых 2,97 трлн грн пришлось на общий фонд.

Сколько Украина привлекла через займы

Фактические государственные займы в общий фонд за январь-август составили 644,7 млрд грн — это 59,9% от запланированного на этот период объема.
Через размещение ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлекли 332 млрд. грн. Из них 55 млрд грн — в иностранной валюте: 450 млн долларов и 691 млн евро. В то же время, за счет военных ОВГЗ привлекли 124,9 млрд грн.
Госбюджет за 8 месяцев получил 2,29 трлн грн — где брали деньги
Еще 312,7 млрд грн, или около $7 млрд, поступило из внешних источников. В частности:
  • 126,13 млрд грн (2,44 млрд евро) — средства ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
  • 96,1 млрд грн (1,6 млрд СДР) — средства МВФ;
  • 44,6 млрд грн (1 млрд долларов) — заем МБРР в рамках проекта «Первый заем на политику развития рабочих мест и рост частного сектора в Украине»;
  • 26,9 млрд грн (598,75 млн долларов) — заем МБРР в рамках проекта SPIRIT, в том числе 300 млн долларов от Японии и 298,75 млн долларов от Великобритании;
  • 12,1 млрд грн (0,24 млрд евро) — заем МБРР в рамках дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления»;
  • 2,7 млрд грн (60 млн долларов) — заем МБРР в рамках дополнительного финансирования программы THRIVE;
  • 2,03 млрд грн (46,7 млн ​​долларов) — заем МБРР в рамках дополнительного финансирования программы SURGE;
  • 1,48 млрд грн (28,5 млн евро) — заем БРРЭ в рамках проекта Heal Ukraine;
  • 0,36 млрд грн (8,1 млн долларов) — заем МАР (МБРР) в рамках дополнительного финансирования программы LEARN;
  • 0,26 млрд грн (5,95 млн долларов) — заем МАР (МБРР) в рамках дополнительного финансирования программы SURGE.
За январь-август платежи по погашению государственного долга составили 391,2 млрд. грн., или 99% от плана. На обслуживание государственного долга было направлено еще 250,5 млрд грн — 98,5% от запланированного.
Отдельно за этот период в фонды пенсионного и социального страхования поступило 502,6 млрд грн ЕСВ, из которых 66,4 млрд грн — в августе.
По материалам:
Finance.ua
МинфинБюджет
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