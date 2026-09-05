0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине назвали бюджетную ситуацию в Украине самой сложной с 2022 года

Казна и Политика
114
Министр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко
Бюджетная ситуация в Украине сейчас самая плохая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения. Уже возникли проблемы с ликвидностью, а потребность во внешнем финансировании растет.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Euronews.
Читайте также
«Мы уже видим некоторые проблемы с ликвидностью, и мы предполагаем определенный дефицит в нашем бюджете. Это значит, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, из-за отсутствия ликвидности. Будут последствия», — сказал министр.
По его словам, приоритетом остаются военные расходы и закупка вооружения. Если Украина не получит необходимое внешнее финансирование, правительству может понадобиться сократить невоенные расходы.
«У нас не было подобной ситуации с 2022 года; мы действительно страдали от недостатка ликвидности. Сейчас мы слишком приближаемся к тому же сценарию, что и в 2022 году», — отметил Марченко.

Дефицит на 2027 год

Министр сообщил, что во время подготовки нового бюджета правительство исходит из предположения, что война будет продолжаться в 2027 году. Украина должна найти $32,6 млрд для покрытия прогнозируемого дефицита финансирования.
Читайте также
Марченко также призвал европейские страны рассмотреть возможность использования замороженных активов. Речь идет примерно о $300 млрд активов россии.
По словам министра, украинское предложение предусматривает изменение ответственности за эти активы, которые должны снизить юридические риски для Бельгии и Euroclear.
«Мы хотим обсудить это; план создает новые условия, при которых судебные споры с россией не являются обязанностью Бельгии, а общей ответственностью 27 стран», — сказал Марченко.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems