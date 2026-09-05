В Минфине назвали бюджетную ситуацию в Украине самой сложной с 2022 года

«Мы уже видим некоторые проблемы с ликвидностью, и мы предполагаем определенный дефицит в нашем бюджете. Это значит, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, из-за отсутствия ликвидности. Будут последствия», — сказал министр.
По его словам, приоритетом остаются военные расходы и закупка вооружения. Если Украина не получит необходимое внешнее финансирование, правительству может понадобиться сократить невоенные расходы.
«У нас не было подобной ситуации с 2022 года; мы действительно страдали от недостатка ликвидности. Сейчас мы слишком приближаемся к тому же сценарию, что и в 2022 году», — отметил Марченко.
Дефицит на 2027 год
Министр сообщил, что во время подготовки нового бюджета правительство исходит из предположения, что война будет продолжаться в 2027 году. Украина должна найти $32,6 млрд для покрытия прогнозируемого дефицита финансирования.