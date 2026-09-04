Поставки топлива: Украина и Румыния расширят железнодорожные и речные пути Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Украина и Румыния договорились расширить логистические возможности для поставок топлива через румынское направление.

Речь идет о железнодорожных и речных путях, которые планируют использовать для диверсификации маршрутов поставок. Параллельно украинское правительство запускает экспериментальный проект по подземному хранению и наращивает запасы горючего.

По состоянию на 3 сентября, по словам первого вице-премьера — министра энергетики Дениса Шмыгаля, рынок остается контролируемым и сбалансированным.

Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украина и Румыния будут работать над расширением логистической способности железнодорожных и речных путей через Румынию. По словам Дениса Шмыгаля, соответствующие договоренности достигнуты по итогам недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Румынии Никушором Даном. В настоящее время правительства двух стран работают над реализацией этих договоренностей.

Развитие этого направления является частью работы по диверсификации маршрутов поставки топлива. Румынскому направлению в этом процессе уделяют особое внимание. Речь идет именно о расширении возможностей железнодорожной и речной логистики.

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