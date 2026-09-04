НДС для ФЛП: Кабмин согласовал упрощение для бизнеса Сегодня 13:01 — Казна и Политика

ФЛП могут перейти на квартальную отчетность по НДС

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий изменения в администрировании налога на добавленную стоимость (НДС). Изменения должны сократить количество отчетных процедур для бизнеса и расширить цифровое взаимодействие плательщиков НДС с налоговыми органами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Законопроект является частью выполнения международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом в сфере экономической и финансовой политики. В частности, выполнение соответствующего обязательства перед ЕС — условие для получения третьего транша макрофинансовой помощи в размере 1,45 млрд евро.

«Предложенные изменения позволят сократить количество отчетных процедур, уменьшить время на подготовку налоговой отчетности и оптимизировать налоговый контроль. Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему упрощению администрирования НДС, развитию цифровых сервисов и уменьшению административных расходов бизнеса», — сообщили в Минфине.

Какие изменения предлагают для плательщиков НДС

Законопроект предусматривает ряд изменений для налогоплательщиков:

введение квартального отчетного периода для ФЛП — плательщиков НДС вместо месячного. Таким образом, количество отчетных периодов сократится с 12 до 4 в год;

предварительное заполнение деклараций. ФЛП — плательщики НДС смогут использовать электронные сервисы для предварительного заполнения отдельных показателей декларации по НДС и налоговой накладной. Данные будут заполняться ГНС на основании имеющейся информации. После окончательной проверки ФЛП будет подавать декларацию по НДС в ГНС. В настоящее время предприниматель заполняет декларацию самостоятельно;

повышение со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен порога для проведения документальной внеплановой проверки по декларированию сумм бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС;

упрощение составления сводных налоговых накладных. Плательщикам НДС предлагают предоставить право составлять сводные налоговые накладные не позднее последнего дня месяца в случае поставки товаров или услуг покупателям, не являющимся плательщиками НДС, и/или получения от таких покупателей предварительной оплаты. Теперь плательщики НДС имеют право составлять сводные налоговые накладные только в случае поставки товаров или услуг.

Вскоре законопроект будет представлен на рассмотрение Верховной Радой Украины.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что налоговая готовит новые правила для пострадавшего бизнеса. Уничтоженное оборудование, поврежденные склады и товар, утраченные документы после российских обстрелов бизнес часто вынужден одновременно возобновлять работу и решать налоговые вопросы. ГНС готовит отдельный подход к таким предприятиям, чтобы уменьшить бюрократию и сосредоточить налоговый контроль только на реальных рисках.

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