НДС для ФЛП: Кабмин согласовал упрощение для бизнеса
Какие изменения предлагают для плательщиков НДС
- введение квартального отчетного периода для ФЛП — плательщиков НДС вместо месячного. Таким образом, количество отчетных периодов сократится с 12 до 4 в год;
- предварительное заполнение деклараций. ФЛП — плательщики НДС смогут использовать электронные сервисы для предварительного заполнения отдельных показателей декларации по НДС и налоговой накладной. Данные будут заполняться ГНС на основании имеющейся информации. После окончательной проверки ФЛП будет подавать декларацию по НДС в ГНС. В настоящее время предприниматель заполняет декларацию самостоятельно;
- повышение со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен порога для проведения документальной внеплановой проверки по декларированию сумм бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС;
- упрощение составления сводных налоговых накладных. Плательщикам НДС предлагают предоставить право составлять сводные налоговые накладные не позднее последнего дня месяца в случае поставки товаров или услуг покупателям, не являющимся плательщиками НДС, и/или получения от таких покупателей предварительной оплаты. Теперь плательщики НДС имеют право составлять сводные налоговые накладные только в случае поставки товаров или услуг.
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