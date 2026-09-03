Податкова готує нові правила для постраждалого бізнесу: що зміниться Сьогодні 15:01

Податкова перевірка

Знищене обладнання, пошкоджені склади та товар, втрачені документи — після російських обстрілів бізнес часто змушений одночасно відновлювати роботу та вирішувати податкові питання. ДПС готує окремий підхід до таких підприємств, щоб зменшити бюрократію та зосередити податковий контроль лише на реальних ризиках.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух під час зустрічі з понад 60 представниками бізнес-асоціацій та інститутів громадянського суспільства.

За її словами, частина запропонованих заходів потребує законодавчих змін, однак ДПС уже підготувала комплекс кроків, які можна реалізувати в межах податкового адміністрування.

Як визначатимуть постраждалий бізнес

У системах ДПС планують сформувати окремий список підприємств, які документально підтвердили пошкодження. Для них буде встановлена спеціальна позначка — «суб'єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії рф».

Інформацію для формування списку братимуть, зокрема, з даних:

ДСНС;

військових адміністрацій;

місцевої влади;

правоохоронних органів;

державних реєстрів.

Це має дозволити не вимагати від бізнесу повторно подавати документи, які вже є у державних системах.

Падіння оборотів, прибутковості чи податкового навантаження також не повинно автоматично ставати підставою для запиту від податкової або перевірки. Спочатку ДПС планує з’ясувати причини таких змін і перевірити, чи пов’язані вони з наслідками обстрілів, і лише після цього оцінювати податкові ризики.

Що зміниться у взаємодії з податковою

ДПС планує застосовувати податковий контроль до постраждалого бізнесу лише там, де є реальні ризики. Якщо перевірка необхідна, її предмет та обсяг мають бути максимально зосереджені на конкретному ризику.

Основним каналом взаємодії з постраждалими платниками буде Електронний кабінет. У ДПС також обіцяють не вимагати повторно документи, які вже є в інформаційних системах служби або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін.

Окремо планують приділяти увагу ситуаціям, коли підприємство через обстріли втратило первинні документи.

Якщо у постраждалого бізнесу виникне податковий борг, ДПС має невідкладно про це повідомити. При цьому сам факт наявності податкового боргу не означатиме автоматичної втрати статусу постраждалого підприємства. Водночас законні процедури погашення боргу залишатимуться чинними.

Для підприємств, які зазнали критичних руйнувань, планують також запровадити персональний супровід. Відповідальна особа допомагатиме платнику у взаємодії з податковою, а до роботи максимально залучатимуть Офіси податкових консультантів.

«Робимо все, щоб ті, хто постраждав від атак росіян, отримував не формальну, а адресну допомогу в адмініструванні», — зазначила Леся Карнаух.

Під час зустрічі з бізнесом також обговорили питання СМКОР, перевірок та оскарження, дроблення бізнесу, відшкодування ПДВ і валютного контролю.

апровадити податкові канікули для підприємців, чиє майно було знищене внаслідок російських атак. Раніше ми повідомляли , що після чергового обстрілу співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк закликав зчиє майно було знищене внаслідок російських атак.

Водночас голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев каже , що не можна запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони.

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