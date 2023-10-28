НБУ назвал главное условие для обмена значительно поврежденных банкнот гривны — Finance.ua

НБУ назвал главное условие для обмена значительно поврежденных банкнот гривны Сегодня 08:14 — Личные финансы

НБУ назвал главное условие для обмена значительно поврежденных банкнот гривны

Национальный банк Украины обязал уполномоченные банки принимать у населения значительно поврежденные банкноты гривны. Они должны их передавать на исследование в НБУ.

Об этом сообщил Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ в интервью изданию The Page

«Для возмещения важно, чтобы сохранилось не менее 55% купюры», — сказал он.

По его словам, кроме уполномоченных банков, граждане могут обращаться со значительно поврежденными банкнотами гривны в подразделения НБУ в областных центрах (Киев, Львов, Одесса, Хмельницкий, Харьков, Днепр).

Как сообщил Строчков, инструктивный документ НБУ, в принципе, требует от заявителя предоставления справки о пожаре или другом несчастном случае. «Но бывают ситуации, когда достаточно заявления человека, в котором он самостоятельно описывает обстоятельства повреждения денег», — сообщил чиновник.

Повреждения при пожарах

Наиболее распространенные случаи ненамеренной порчи денег в наших условиях связаны с пожаром и водой, сказал Строчков.

«Наши эксперты разделяют склеившиеся или спекшиеся банкноты и пересчитывают их. Но мы советуем людям самостоятельно этого не делать, а принести поврежденные деньги в таком виде, как их нашли. Тогда, например, мы видим с точки зрения характеристик повреждения, что наличные деньги были повреждены, когда хранились одной группой. В таких случаях, как правило, есть шанс возместить человеку практически полную сумму», — рассказал он.

По его словам, самая большая сумма возмещения — почти 1,5 млн гривен.

«Этот случай произошел до полномасштабной войны. Деньги перевозили в машине, которая попала в ДТП и загорелась. Наличные нам принесли в обгоревших коробках, в которых их вытащили из авто. Банкноты пострадали не только от огня, но и от пены из огнетушителя. Мы разделяли купюры примерно 15 рабочих дней и в конце концов обменяли эти деньги. А наименьшие компенсированные суммы — одна и две гривны», — сообщил Строчков.

Справка Finance.ua:

значительно поврежденные банкноты гривны из-за пожара можно отдать на исследование для возмещения убытков. Возмещается вся сумма денежных знаков национальной валюты;

обращаться нужно в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской Хмельницкой и Львовской областях;

в других регионах можно обращаться в уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, ПУМБ).

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