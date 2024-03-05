Нацбанк обновил перечень системно важных банков — Finance.ua

Нацбанк обновил перечень системно важных банков Сегодня 13:06 — Казна и Политика

Нацбанк обновил перечень системно важных банков

Национальный банк подтвердил статус системной значимости для 15 банков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом перечне в 2023 году», — говорится в сообщении.

Системно важный банк — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки и осуществляет усиленный надзор за ними.

Ненадлежащее функционирование или банкротство СОБ может нанести ущерб финансовой системе и негативно повлиять на экономику в целом. Поэтому повышенное внимание регулятора к деятельности системно-важных учреждений необходимо для сохранения финансовой стабильности.

В списке системно важных банков:

А-Банк;

Креди Агриколь Банк;



Кредобанк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

Банк Пивденный;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;



УкрСиббанк;



Универсал Банк.



Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января в соответствии с Положением о порядке определения системно важных банков.

Напомним, в 2023 году Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра перечня системно важных банков включил в этот список Креди Агриколь Банк

Как определяются системно важные банки

Методология определения СОБ базируется на рекомендациях Европейского надзорного органа (EBA, European Banking Authority).

Системно важные банки определяются в два этапа:

1. Рассчитывается показатель системной важности банка с учетом трех критериев: размер банка, степень финансовых взаимосвязей и направления деятельности, в которые входят индикаторы с разным весом. Если два или более банков входят в одну банковскую группу, то индикаторы вычисляются на групповой основе по агрегированным данным.

Рассчитывается доля банка в системе по каждому из показателей, затем на соответствующий коэффициент (вес) и суммируется. Если сумма составляет не менее 275 б. п., банк считается системно важным. Банки, входящие в одну банковскую группу, имеют одинаковый показатель системной важности.

2. Перечень системно важных банков дополняется теми, которые не были отобраны на первом этапе, если их доля в общей сумме гарантированных вкладов населения в банковском секторе превышает 1%.

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