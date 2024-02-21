Минфин разместил военных облигаций на 5,1 млрд гривен и €279 млн — Finance.ua
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Минфин разместил военных облигаций на 5,1 млрд гривен и €279 млн

Казна и Политика
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Министерство финансов 20 февраля разместило военных облигаций на 5,1 млрд гривен и 279 млн евро.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 979 млн гривен под 16,8% годовых, 2 года — на 2 933 млн гривен под 17,60% годовых и 3,4 года — на 1 220 млн гривен под 18,5% годовых.
Бумаги в евро имеют срок обращения 1 год и доходность 3,25% годовых.
Министерство финансов 8 ноября 2022 разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.
До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 — 44,5 млн гривен.
Как писали «Українські Новини», ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это прежде всего инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.
Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в государственный бюджет на 67,3% и привлекло 1 261,1 млрд гривен в 2022 году.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2023 год составили 1,68 трлн гривен, или 73,7% от запланированных на этот период.
По материалам:
Українські Новини
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