Новый генсек НАТО объяснил, от чего зависит вступление Украины в Альянс — Finance.ua

Новый генсек НАТО объяснил, от чего зависит вступление Украины в Альянс Сегодня 21:30

Новый генсек НАТО объяснил, от чего зависит вступление Украины в Альянс

Вступление Украины в НАТО зависит от нескольких факторов. Один из них — решение вопроса войны.

Об этом сообщается на пресс-конференции генсека НАТО Марка Рютте.

Рютте подчеркнул, что поддерживает продление помощи Украине. И чиновники как в США, так и в Европе понимают, что если российский диктатор владимир путин получит желаемое, это будет означать ухудшение ситуации для Альянса.

«Я работал с Дональдом Трампом (экс-президентом США — ред.) много лет. И я тесно общался с Камалой Гаррис (вице-президентом США — ред.). Я их уважаю и я абсолютно уверен, что в этом вопросе они знают, что необходимо… Я уверен, что мы будем оставаться объединенными. Потому что все понимают, для чего это необходимо. Наша оборона, наши ценности поставлены на карту», — добавил он.

Рютте напомнил, что на вашингтонском саммите НАТО страны Альянса говорили об Украине и ее будущем в НАТО.

«Но первое — нам нужно решить вопрос войны. Чтобы Украина получила преимущество как независимая демократическая страна. Это наш приоритет. Я не хочу сейчас вдаваться в детали какой путь впереди вступления Украины в НАТО. Но многое зависит от лидеров Украины, как будет развиваться война», — уточнил он.

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Генсек подчеркнул, что сейчас внимание стран Альянса должно быть сосредоточено на военных усилиях, поскольку, чем больше они помогают Украине, тем быстрее закончится война. Российский диктатор владимир путин должен понять, что страны Запада не будут сдаваться.

«Мы хотим, чтобы Украина получила преимущества и в результате, когда мы будем говорить о мире, именно правительство Украины должно решить, когда они будут готовы вести переговоры. Мы должны наблюдать, как будут развиваться события в последующие месяцы, годы. И в этом контексте решать членство в НАТО. Но сейчас в этот момент очень сложно предсказать, какой будет ситуация», — пояснил Рютте.

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Что предшествовало

Напомним, Украина уже не раз призывала страны НАТО пригласить ее в Альянс. Членство в НАТО могло бы обезопасить украинское государство от возможной повторной агрессии россии после завершения текущей войны.

Ожидалось, что такое приглашение страны НАТО могут озвучить на состоявшемся в Вашингтоне юбилейном саммите. Но пока они ограничились лишь заявлением, что вступление Украины в Альянс необратимо.

Против приглашения Украины в НАТО на саммите выступили США и Германия. Но, по информации Financial Times, президент США Джо Байден может продвигать членство Украины в Альянсе в последние месяцы своего пребывания в должности.

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