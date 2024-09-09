Генсек НАТО назвал главного разжигателя войны россии против Украины — Finance.ua
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Генсек НАТО назвал главного разжигателя войны россии против Украины

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Китай должен прекратить поддержку войны россии против Украины. Помощь Пекина стала основным фактором продолжения войны.
Об этом сообщает Reuters.
«Китай стал решающим фактором, который будет способствовать войне россии против Украины. Китай — это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует россия», — заявил Столтенберг журналистам в Осло.
Столтенберг предупредил, что постоянное разжигание Пекином войны против Украины может негативно отразиться на его интересах и репутации.
«Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны россии», — сказал он.
По материалам:
РБК-Україна
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