Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП — Finance.ua

Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП
Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП).
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ERR.
В июле Эстония и другие страны-члены НАТО имели целью усиление военной мощи, основанное на новых планах обороны НАТО. Ведь, по словам Певкура, странам требуются новые виды военных возможностей.
«[Потребность в деньгах] колеблется в том смысле, что в какой-то год денег нужно больше, потому что, например, нам нужно создать какие-то возможности до 2039 года, но чтобы это сделать, деньги потребуются уже в 2037 году. И тогда произойдет резкий скачок расходов. Но в среднем мы могли бы тратить около 4% ВВП на гособорону, чтобы соответствовать этим оборонным планам НАТО», — отметил Певкур.
Если же Эстония будет исходить из того, что вписано в новые оборонные планы НАТО, то затраты на оборону могут возрасти до 5% ВВП в ближайшие годы.
«Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я рискнул бы предположить, что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5−5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности», — отметил Певкур.
При нынешнем оборонном бюджете в 1,34 млрд евро это означает увеличение оборонных расходов на 250−500 млн евро в год.
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