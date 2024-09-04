Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП

Мир
17
Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП
Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП
Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП).
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ERR.
В июле Эстония и другие страны-члены НАТО имели целью усиление военной мощи, основанное на новых планах обороны НАТО. Ведь, по словам Певкура, странам требуются новые виды военных возможностей.
Читайте также
«[Потребность в деньгах] колеблется в том смысле, что в какой-то год денег нужно больше, потому что, например, нам нужно создать какие-то возможности до 2039 года, но чтобы это сделать, деньги потребуются уже в 2037 году. И тогда произойдет резкий скачок расходов. Но в среднем мы могли бы тратить около 4% ВВП на гособорону, чтобы соответствовать этим оборонным планам НАТО», — отметил Певкур.
Если же Эстония будет исходить из того, что вписано в новые оборонные планы НАТО, то затраты на оборону могут возрасти до 5% ВВП в ближайшие годы.
Читайте также
«Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я рискнул бы предположить, что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5−5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности», — отметил Певкур.
При нынешнем оборонном бюджете в 1,34 млрд евро это означает увеличение оборонных расходов на 250−500 млн евро в год.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.