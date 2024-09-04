Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП — Finance.ua

Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП Сегодня 05:45 — Мир

Оборонный бюджет НАТО: еще одна страна Альянса увеличивает расходы по отношению к ВВП

Эстония планирует увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает ERR.

В июле Эстония и другие страны-члены НАТО имели целью усиление военной мощи, основанное на новых планах обороны НАТО. Ведь, по словам Певкура, странам требуются новые виды военных возможностей.

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«[Потребность в деньгах] колеблется в том смысле, что в какой-то год денег нужно больше, потому что, например, нам нужно создать какие-то возможности до 2039 года, но чтобы это сделать, деньги потребуются уже в 2037 году. И тогда произойдет резкий скачок расходов. Но в среднем мы могли бы тратить около 4% ВВП на гособорону, чтобы соответствовать этим оборонным планам НАТО», — отметил Певкур.

Если же Эстония будет исходить из того, что вписано в новые оборонные планы НАТО, то затраты на оборону могут возрасти до 5% ВВП в ближайшие годы.

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«Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я рискнул бы предположить, что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5−5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности», — отметил Певкур.

При нынешнем оборонном бюджете в 1,34 млрд евро это означает увеличение оборонных расходов на 250−500 млн евро в год.

Дзеркало Тижня По материалам:

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