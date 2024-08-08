В Эстонии заработал усиленный таможенный контроль на границе с рф — Finance.ua

В Эстонии заработал усиленный таможенный контроль на границе с рф Сегодня 11:44

С 8 августа Эстония вводит усиленный таможенный контроль на всех пограничных пунктах с россией — в Нарве, Лухамае и Койдуле. Нововведения направлены на предотвращение попадания в россию санкционных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Правительство Эстонии заявляет, что эта мера необходима для предотвращения незаконного транзита товаров, которые могут использоваться в военных целях или представляют собой наличные средства.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги отметил, что чаще всего в декларациях указывают третьи страны как пункт назначения, однако практика показывает, что товары остаются в россии.

«Усиленный контроль означает, что каждый, кто направляется в россию, будет взаимодействовать с эстонскими властями. Что касается пассажиров, это будет выражаться в визуальном контроле и опросе, а в случае подозрений — в дополнительном осмотре личных вещей и использовании рентгена», — пояснил Лиги.

Транспортные средства также будут подвергаться тщательному осмотру при необходимости с использованием рентгена. Документы на товары будут проверяться, а при необходимости будет проводиться дополнительный осмотр, разгрузка и перерасчет товаров.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и соблюдение международных санкций, подчеркнул министр.

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