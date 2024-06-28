Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году — Finance.ua

Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Эстония предоставит Украине более 100 млн евро оборонной помощи в 2023 году

Подписанное между Украиной и Эстонией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности предусматривает выделение Таллинном оборонной помощи более чем на 100 млн евро в этом году и разностороннюю поддержку Украины на протяжении 10 лет.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Соглашение предусматривает, что Эстонское правительство будет выделять не менее 0,25% ВВП ежегодно в течение 2024−2027 годов на военную поддержку Украины.

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В документе закреплены отдельные компоненты долгосрочной военной помощи Украине, в частности, относительно типов вооружения, которые предоставляет Эстония, а именно: артиллерия (гаубицы 122-мм и 155-мм калибра), противотанковые ракетные комплексы, ракеты и мины, винтовки Carl Gustaf, гранатометы, беспилотные системы и средства РЭБ.

Украина и Эстония положат начало регулярному стратегическому диалогу для обсуждения вопросов безопасности и обороны обеих стран. В соглашении также закреплены вопросы сотрудничества по поставкам вооружений и военной техники, тренировок, деятельности IT-коалиции и других коалиций возможностей, а также углубленного сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.

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Отдельные блоки соглашения, как сообщается, касаются усиления санкций против рф, возмещения ущерба, привлечения агрессора к ответственности, помощи в восстановлении и отстройке, противодействия гибридным угрозам, сотрудничества в сферах кибер- и информационной безопасности, а также защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, в документе четко подтверждена поддержка Эстонии будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

УНН По материалам:

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