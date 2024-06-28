Сколько средств требуется оборонному сектору ЕС на следующие 10 лет: ответ фон дер Ляен — Finance.ua

Сколько средств требуется оборонному сектору ЕС на следующие 10 лет: ответ фон дер Ляен Сегодня 10:15 — Мир

Сколько средств требуется оборонному сектору ЕС на следующие 10 лет: ответ фон дер Ляен

В ближайшие 10 лет Европейскому Союзу потребуется 500 миллиардов евро инвестиций на оборонный сектор.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Politico со ссылкой на трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Издание отмечает, что непонятно, входят ли в эту цифру деньги на продолжение поставок оружия Украине.

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При этом фон дер Ляен подчеркнула, что в 1999—2021 годах до полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС увеличил расходы на оборону на 20%, Китай — на 600%, а россия — на 300%

«Это было до того, как москва значительно увеличила расходы за последние два года. По словам одного из чиновников, у ЕС был бы дефицит 400 миллиардов евро по сегодняшним ценам. Вопрос в том, как профинансировать 500 миллиардов евро», — процитировал фон дер Ляен один из собеседников СМИ.

Напомним, некоторые европейские страны — члены Североатлантического Альянса призывают поднять целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних двух.

УНІАН По материалам:

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