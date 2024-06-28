Сколько средств требуется оборонному сектору ЕС на следующие 10 лет: ответ фон дер Ляен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств требуется оборонному сектору ЕС на следующие 10 лет: ответ фон дер Ляен

Мир
19
Сколько средств требуется оборонному сектору ЕС на следующие 10 лет: ответ фон дер Ляен
Сколько средств требуется оборонному сектору ЕС на следующие 10 лет: ответ фон дер Ляен
В ближайшие 10 лет Европейскому Союзу потребуется 500 миллиардов евро инвестиций на оборонный сектор.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Politico со ссылкой на трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.
Издание отмечает, что непонятно, входят ли в эту цифру деньги на продолжение поставок оружия Украине.
Читайте также
При этом фон дер Ляен подчеркнула, что в 1999—2021 годах до полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС увеличил расходы на оборону на 20%, Китай — на 600%, а россия — на 300%
«Это было до того, как москва значительно увеличила расходы за последние два года. По словам одного из чиновников, у ЕС был бы дефицит 400 миллиардов евро по сегодняшним ценам. Вопрос в том, как профинансировать 500 миллиардов евро», — процитировал фон дер Ляен один из собеседников СМИ.
Напомним, некоторые европейские страны — члены Североатлантического Альянса призывают поднять целевой показатель оборонных расходов до 3% ВВП с нынешних двух.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.