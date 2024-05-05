Деякі країни НАТО прагнуть підвищення витрат на оборону — Finance.ua

Деякі країни НАТО прагнуть підвищення витрат на оборону Сьогодні 06:09 — Світ

Деякі європейські країни-члени Північноатлантичного Альянсу закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.

Про це на заході аналітичного центру Europe Policy Centre заявив голова генерального директорату Європейської комісії з питань оборонної промисловості Тімо Песонен, пише Politico.

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Заява Песонена пролунала після аналогічних закликів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга «піти далі», ніж визначені у 2014 році обов’язкові 2% ВВП оборонних витрат.

«Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет щонайменше до 2% ВВП, дехто вже говорить про 3%. Люди розмірковують, як довго триватиме війна, що, на мою думку, є марними спекуляціями, оскільки загроза залишиться», — прокоментував посадовець Єврокомісії.

Наразі лише двоє членів Альянсу, які є в Європейському Союзі, витрачають на оборону понад 3% ВВП — це Польща і Греція.

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$2,4 трлн. Порівнюючи з 2022 роком, відбулося збільшення на 6,8%. Водночас, це є найбільш стрімким зростанням за останні 15 років. Нагадаємо, минулого року світові військові витрати перевищили . Порівнюючи з 2022 роком, відбулося збільшення на 6,8%. Водночас, це є найбільш стрімким зростанням за останні 15 років.

Довідка Finance.ua:

президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна набуде членства в Організації Північноатлантичного договору після перемоги у війні з росією;

29 квітня у Києві Столтенберг заявив, що не очікує на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні на одностайний консенсус серед усіх 32 країн-членів НАТО у питанні запрошення України вступити в Альянс. Водночас, він сподівається, що НАТО продемонструє, що робить Україну ближчою до Альянсу.



Європейська правда За матеріалами:

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