Деякі країни НАТО прагнуть підвищення витрат на оборону — Finance.ua

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Деякі країни НАТО прагнуть підвищення витрат на оборону

Світ
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Деякі європейські країни-члени Північноатлантичного Альянсу закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.
Про це на заході аналітичного центру Europe Policy Centre заявив голова генерального директорату Європейської комісії з питань оборонної промисловості Тімо Песонен, пише Politico.
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Заява Песонена пролунала після аналогічних закликів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга «піти далі», ніж визначені у 2014 році обов’язкові 2% ВВП оборонних витрат.
«Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет щонайменше до 2% ВВП, дехто вже говорить про 3%. Люди розмірковують, як довго триватиме війна, що, на мою думку, є марними спекуляціями, оскільки загроза залишиться», — прокоментував посадовець Єврокомісії.
Наразі лише двоє членів Альянсу, які є в Європейському Союзі, витрачають на оборону понад 3% ВВП — це Польща і Греція.
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Нагадаємо, минулого року світові військові витрати перевищили $2,4 трлн. Порівнюючи з 2022 роком, відбулося збільшення на 6,8%. Водночас, це є найбільш стрімким зростанням за останні 15 років.

Довідка Finance.ua:

  • президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна набуде членства в Організації Північноатлантичного договору після перемоги у війні з росією;
  • 29 квітня у Києві Столтенберг заявив, що не очікує на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні на одностайний консенсус серед усіх 32 країн-членів НАТО у питанні запрошення України вступити в Альянс. Водночас, він сподівається, що НАТО продемонструє, що робить Україну ближчою до Альянсу.
За матеріалами:
Європейська правда
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