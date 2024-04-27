Гонка озброєнь: торік глобальні військові витрати досягли рекордного зростання з 2009 року — Finance.ua
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Гонка озброєнь: торік глобальні військові витрати досягли рекордного зростання з 2009 року

Казна та Політика
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Гонка озброєнь: торік глобальні військові витрати досягли рекордного зростання з 2009 року
Гонка озброєнь: торік глобальні військові витрати досягли рекордного зростання з 2009 року
Минулого року світові військові витрати перевищили $2,4 трлн. Порівнюючи з 2022 роком, відбулося збільшення на 6,8%. Водночас, це є найбільш стрімким зростанням за останні 15 років.
Про це йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).
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За даними SIPRI, у 2023 році було зафіксовано найбільший річний приріст у світових військових витратах з 2009 року, зростання склало 6,8% порівняно з 2022 роком.
І хоча збільшення витрат відмічається дев’ятий рік поспіль, у 2023 році було встановлено новий рекорд.
«Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки», — заявив старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь в SIPRI Нань Тіан.

Витрати України у першій десятці

Як зазначено у звіті, військові витрати України збільшилися на 51% до $64,8 млрд.
Таким чином, Україна посіла восьме місце у світовому рейтингу.
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У той же час, вказано, що Україні надали значну військову підтримку міжнародні партнери.
Загальна сума наданої підтримки, разом з власними витратами, наблизилась до російських витрат, які склали $109 млрд.

Витрати країн НАТО

Військові витрати країн-членів НАТО становили $1,341 трильйона, що приблизно дорівнює 55% світових витрат на оборону.
Упевненим лідером залишається США. Витрати країни зросли на 2,3% до $916 млрд.
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Ці дані підкреслюють продовження тенденції до збільшення військових бюджетів по всьому світу, що, як вважають експерти, може мати далекосяжні наслідки для глобальної стабільності та безпеки.

Довідка Finance.ua:

  • з початку великої війни росії проти України країни ЄС почали компенсувати багаторічне недофінансування секторів безпеки й оборони. З 2022 року національні оборонні бюджети країн-членів зросли, у середньому, на 20%;
  • палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні у сумі 60,84 мільярда доларів.
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