У Євросоюзі збільшили оборонні витрати на тлі війни в Україні — Finance.ua

У Євросоюзі збільшили оборонні витрати на тлі війни в Україні Сьогодні 21:05 — Світ

У Євросоюзі збільшили оборонні витрати на тлі війни в Україні

З початку великої війни росії проти України країни ЄС почали компенсувати багаторічне недофінансування секторів безпеки й оборони. З 2022 року національні оборонні бюджети країн-членів зросли, у середньому, на 20%.

Про це у Брюсселі під час виступу на Європейському саміті з безпеки й оборони заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, європейська оборона — завдання всієї Європи. Країни-члени повинні тісно співпрацювати одне з одним.

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«Країни-члени наростили оборонні витрати, їх національні оборонні бюджети зросли на 20% з 2022 року. Це була компенсація за роки недостатнього фінансування. Водночас, ми більше витрачаємо разом на спільні спроможності та проєкти. Європейський фонд миру дозволив мобілізувати 6,1 мільярда євро для підтримки Збройних сил України з летальним та нелетальним обладнанням і постачанням», — зазначила президент Єврокомісії.

У які сфери оборони інвестують європейські країни

За словами Урсули фон дер Ляєн, у рамках Європейського оборонного фонду європейські країни більше інвестують разом у розвиток сучасних спроможностей в таких критично важливих сферах, як:

військово-морський флот;

повітряні засоби;

системи раннього попередження космічного базування;

засоби кібернетичного захисту.

У рамках останньої пропозиції щодо формування Європейської програми оборонної промисловості, Єврокомісія пропонує виділити на такі цілі додатково 1,5 млрд євро із бюджету ЄС.

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Як вважає Урсула фон дер Ляєн, це дозволить просуватися далі у зміцненні суверенітету Європи.

«Дозвольте мені бути дуже чіткою в тому, що європейський суверенітет ніколи не буде досягатися за рахунок наших партнерів та друзів. Очевидно, що це ніколи не буде підривати важливість та необхідність нашого Альянсу НАТО. Де-факто, що більш суверенною буде Європа, зокрема, в обороні, це буде важливим для посилення НАТО, оскільки країни-члени матимуть єдиний набір сил. Але ключовим положенням європейського суверенітету є здатність брати на себе відповідальність за те, що є для нас важливим та навіть екзистенційним» — підкреслила фон дер Ляєн.

Укрінформ За матеріалами:

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