В Офісі Президента хочуть за кожним підрозділом Сил оборони закріпити представника держвлади та бізнесу — Finance.ua

В Офісі Президента хочуть за кожним підрозділом Сил оборони закріпити представника держвлади та бізнесу Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

В Офісі Президента хочуть за кожним підрозділом Сил оборони закріпити представника держвлади та бізнесу, Фото: president.gov.ua

В Офісі Президента хочуть за кожним підрозділом Сил оборони закріпити представника державної влади та бізнесу для допомоги у задоволенні насущних потреб.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента.

Згідно з повідомленням, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генерального штабу Збройних Сил Анатолієм Баргилевичем зустрілися з представниками проєкту «Партнери оборони» й обговорили з ними посилення підтримки українських захисників.

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Зазначається, що «Партнери оборони» — проєкт, у якому держава залучає представників органів державної влади та бізнесу для об'єднання зусиль на допомогу бійцям. Його ідея в тому, щоб за кожним підрозділом Сил оборони були закріплені окремі представники державної влади та бізнесу, які допомагатимуть задовольняти всі нагальні потреби.

У повідомленні зазначається, що такий проект дає змогу профільним відомствам зосереджено працювати над реалізацією найбільш комплексних і масштабних проєктів.

У цей час учасники ініціативи «Партнери оборони», які перебувають на постійному зв’язку з командирами бригад, допомагають забезпечувати їхні термінові потреби (боєприпаси, дрони, комп’ютерна техніка, засоби зв’язку, реабілітація військових).

Роль цього проєкту у зміцненні обороноздатності України на тлі зростання масштабів російської агресії відзначив також Головнокомандувач ЗСУ Сирський.

Учасники зустрічі обговорили способи масштабувати проєкт, щоб залучити якомога більше представників держави та бізнесу до допомоги Силам оборони.

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