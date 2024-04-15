Китай увів санкції проти американських оборонних гігантів — Finance.ua

Китай увів санкції проти американських оборонних гігантів Сьогодні 19:14 — Світ

Китай увів санкції проти американських оборонних гігантів, Фото: daniel0Z

Китай, який зіткнувся зі скороченням експорту, запровадив санкції проти двох американських корпорацій-виробників озброєнь — General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ КНР.

«Продовження продажу зброї США китайському регіону Тайвань є серйозним порушенням принципу Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке», — йдеться у заяві.

Згідно з новим рішенням, все рухоме та нерухоме майно цих компаній, а також інші види активів на території Китаю мають бути заморожені. Окрім цього, їх вищому керівництву буде відмовлено у візах або в'їзді до КНР. Рішення вступило в чинність з 11 квітня 2024 року.

Нагадаємо, у січні Китай запровадив обмеження проти ряду оборонних компаній Сполучених Штатів. Як повідомлялось в Міністерстві закордонних справ КНР, вони стали відповіддю на поставки американської зброї до Тайваню. Під санкції тоді потрапили п’ять компаній зі США. Обмеження передбачають заморозку майна компаній, яке знаходиться на території КНР, включаючи рухоме та нерухоме майно.

У свою чергу, у березні США ввели обмеження щодо експорту до Китаю чіпів штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем. Санкції також торкаються ноутбуків, які містять ці мікросхеми.

УНІАН За матеріалами:

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