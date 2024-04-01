росія ризиковано залежить від китайського юаня, — Business Insider Сьогодні 16:45 — Валюта

росія ризиковано залежить від китайського юаня, — Business Insider

Центральний банк росії відчуває на собі наслідки посилення західних санкцій. Російська економіка наразі настільки ізольована, що у неї мало варіантів, окрім китайського юаня, для своїх резервів, пише Business Insider

Зазначається, що у звіті ЦБ росії заявив, що бачить обмежені можливості для своїх резервів, окрім китайського юаня, оскільки інші валюти «недружніх» до росії країн є ще менш стабільними і ліквідними, ніж юань.

«Курси цих валют характеризуються високою волатильністю, ринки мають низьку ліквідність, а в ряді таких країн існують обмеження на рух капіталу, що є перешкодою для їх використання», — йдеться у звіті російського центробанку.

Однак банк не уточнив, про які саме валюти чи країни йдеться. У фінустанові підкреслили, що ці фактори зумовлюють ключову роль китайського юаня у формуванні резервних активів. Російський центральний банк також заявив, що роль юаня як міжнародної валюти і його ліквідність «помітно зросли» за останні роки.

Юань стає все більшим конкурентом долару США

За словами журналістів, зростаюча залежність росії від юаня свідчить про те, що її економіка стає все більш ізольованою в міжнародній торговельній та фінансовій системі. Це також вказує на те, що юань стає все більшим конкурентом долару США як міжнародної торгової та резервної валюти.

Країни світу були налякані використанням Заходом світової фінансової системи, заснованої на доларі, для покарання росії, що, в свою чергу, змусило деякі держави звернутися до альтернативних валют, включаючи юань, з метою диверсифікації, йдеться у статті.

Ризики для рф

У першій половині 2023 року росія використовувала китайський юань для оплати трьох чвертей своєї торгівлі з Китаєм і чверті своїх операцій з третіми країнами. Однак москва дедалі більше стикається з посиленням західних санкцій, особливо вторинних санкцій проти компаній, які все ще ведуть бізнес з росією.

Автори публікації додають, що залежність москви від китайського юаня пов’язана з ризиками. Компанії, які беруть позики в китайському юані, стикаються зі збільшенням вартості кредитів. Вартість запозичень для короткострокових облігацій у юанях навіть ненадовго підскочила до 15,7% 1 березня, а через кілька днів впала до 4%.

Центробанк росії повідомив про наявність у 2023 році міжнародних резервів на суму 599 мільярдів доларів, включаючи 300 мільярдів доларів, заморожених Заходом, які США та ЄС очікують для відновлення України.

УНІАН За матеріалами:

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