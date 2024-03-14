Китай стає світовим лідером у гіперзвукових технологіях, випереджаючи росію і США — Пентагон Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Китай стає світовим лідером у гіперзвукових технологіях, випереджаючи росію і США — Пентагон

Провідний співробітник розвідувального управління Міністерства оборони США, у своїй нещодавній доповіді заявив, що Китай розвиває найбільший арсенал гіперзвукової зброї; росія має три типи гіперзвукової зброї, причому її було застосовано для ударів по Україні. Крім того повідомляється, що США поки не розгорнули жодної одиниці гіперзвукової зброї, хоча йдеться про мільярди доларів для даної галузі.

Про це передає УНН із посиланням на Голос Америки та Bloomberg.

Китай значно випереджає росію і навіть Сполучені Штати в галузі гіперзвукової зброї, зосередивши найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки.

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Про це заявив один з експертів розвідувального управління Міністерства оборони США, під час свого виступу на слуханнях у Конгресі.

Найефективнішою він назвав ракету DF-17, прийняту на озброєння 2020 року і здатну вражати об'єкти на відстані до 1600 кілометрів.

За словами старшого аналітика оборонної розвідки США Джеффрі Маккорміка, Китай має найбільший гіперзвуковий арсенал у світі. За останні 20 років Пекін інвестував значні кошти в розвиток звичайних і ядерних технологій.

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Важливо також зазначити, що згідно за інформацією Пентагону, у розпорядженні рф є три типи гіперзвукової зброї, яку вже застосовували для ударів по Україні.

Згідно з даними Bloomberg, США витратили 12 мільярдів доларів на гіперзвукову зброю, але про її розгортання поки не відомо.

Гіперзвукова зброя може рухатися в п’ять разів швидше за звук, що ускладнює її перехоплення існуючими оборонними системами.

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