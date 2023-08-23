США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети — Finance.ua

США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети Вчора 05:16 — Технології&Авто

США провели нові випробування прототипу гіперзвукової ракети

США провели випробування прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW повітряного базування поблизу узбережжя Південної Каліфорнії.

Про це повідомляє Defense News.

Запуск оперативного прототипу ARRW було здійснено зі стратегічного бомбардувальника Boeing B-52H Stratofortress. ARRW виготовляється компанією Lockheed Martin.

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Зазначається, що в результаті випробувань військовими та розробниками отримали цінні відомості про можливості ракети ARRW.

Нагадаємо, минулого року було проведено перший успішний пуск ракети AGM-183A. Гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю понад 5 Махів, або понад 3836 миль на годину, і є високоманевреною, що ускладнює її відстеження та збивання.

У березні цього року ВПС США здійснили випробувальний пуск прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A, однак він не був успішний.

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