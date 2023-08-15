США та Японія створять нову систему перехоплення гіперзвукових ракет — Finance.ua

США та Японія створять нову систему перехоплення гіперзвукових ракет Сьогодні 03:31 — Світ

США та Японія створять нову систему перехоплення гіперзвукових ракет

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підпишуть угоду щодо спільної розробки ракети для перехоплювання гіперзвукової зброї.

Про це повідомила японська газета Yomiuri, пише Reuters.

Зустріч лідерів двох держав запланована на 17 серпня.

Раніше США та Японія вже домовились розглянути створення такої ракети на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони країни Ллойда Остіна зі своїми японськими колегами — Хаясі Йосімаса та Ясукадза Хамада у січні цього року.

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Гіперзвукові ракети літають у п’ять-десять разів швидше за швидкість звуку. Фіксованої швидкості звуку немає, адже вона залежить від низки змінних, а саме від середовища та температури середовища, через яке рухається об'єкт або звукова хвиля.

Ракети рухаються так званою низькоатмосферно-балістичною траєкторією. Це означає, що до того моменту, коли радар системи протиракетної оборони зафіксує їх, вони вже настільки близькі до цілі, що в багатьох випадках перехопити їх уже занадто пізно. Крім того, гіперзвукові ракети можуть змінювати траєкторію під час польоту, що теж ускладнює перехоплення.

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росія у війні проти України використовує ракети «Кинджал». Їхня довжина становить вісім метрів. Деякі експерти кажуть, що цей тип ракети летить зі швидкістю 6000 кілометрів на годину. Через це «Кинджал» та іншу гіперзвукову зброю складно виявити радіолокаційними системами, тим більше через політ на низькій висоті.

США у вересні 2021 року здійснили перший запуск гіперзвукової ракети Hawc. За даними Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США, швидкість ракети вп’ятеро перевищила швидкість звуку і підтримувалась «протягом тривалого часу». Апарат піднявся на висоту понад 65 тисяч футів (приблизно 20 кілометрів) та пролетів понад 300 морських миль (близько 482 кілометрів). До цього у США проводилися випробування гіперзвукової зброї інших типів.

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