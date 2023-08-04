У США відкрився перший завод із серійного випуску двигунів для гіперзвукових ракет — Finance.ua

У США відкрився перший завод із серійного випуску двигунів для гіперзвукових ракет
Компанія Northrop Grumman повідомила про запуск заводу Hypersonics Capability Center (HCC), на якому серійно випускатимуть двигуни для гіперзвукових ракет. Підприємство площею 5574 м2 відкрилося у місті Елктон (штат Меріленд).
«Це перший у США завод, призначений для великомасштабного випуску повітряно-реактивних двигунів для гіперзвукових ракет зі швидкістю вище 5 Маха «, — повідомила Northrop Grumman.
Northrop Grumman називає HCC фабрикою майбутнього, яка «підтримає зростаючі потреби Міністерства оборони США у зброї великої дальності та швидкого реагування «. У компанії також повідомили, що на виробництві в HCC будуть застосовуватися найсучасніші виробничі технології та цифрова інженерія.
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