У США відкрився перший завод із серійного випуску двигунів для гіперзвукових ракет — Finance.ua
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У США відкрився перший завод із серійного випуску двигунів для гіперзвукових ракет

Фондовий ринок
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Компанія Northrop Grumman повідомила про запуск заводу Hypersonics Capability Center (HCC), на якому серійно випускатимуть двигуни для гіперзвукових ракет. Підприємство площею 5574 м2 відкрилося у місті Елктон (штат Меріленд).
«Це перший у США завод, призначений для великомасштабного випуску повітряно-реактивних двигунів для гіперзвукових ракет зі швидкістю вище 5 Маха «, — повідомила Northrop Grumman.
Northrop Grumman називає HCC фабрикою майбутнього, яка «підтримає зростаючі потреби Міністерства оборони США у зброї великої дальності та швидкого реагування «. У компанії також повідомили, що на виробництві в HCC будуть застосовуватися найсучасніші виробничі технології та цифрова інженерія.
За матеріалами:
t4.com.ua
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