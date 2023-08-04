У США відкрився перший завод із серійного випуску двигунів для гіперзвукових ракет — Finance.ua

У США відкрився перший завод із серійного випуску двигунів для гіперзвукових ракет Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

2 відкрилося у місті Елктон (штат Меріленд). Компанія Northrop Grumman повідомила про запуск заводу Hypersonics Capability Center (HCC), на якому серійно випускатимуть двигуни для гіперзвукових ракет. Підприємство площею 5574 мвідкрилося у місті Елктон (штат Меріленд).

«Це перший у США завод, призначений для великомасштабного випуску повітряно-реактивних двигунів для гіперзвукових ракет зі швидкістю вище 5 Маха «, — повідомила Northrop Grumman.

Northrop Grumman називає HCC фабрикою майбутнього, яка «підтримає зростаючі потреби Міністерства оборони США у зброї великої дальності та швидкого реагування «. У компанії також повідомили, що на виробництві в HCC будуть застосовуватися найсучасніші виробничі технології та цифрова інженерія.

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