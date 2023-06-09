Україна вироблятиме ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів — Finance.ua

Україна вироблятиме ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів Сьогодні 22:02 — Казна та Політика

В Україні затверджено ракетну програму та є гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час форуму «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України».

«У нас з вами дуже хороші перспективі мати українські ракети з дальністю ураження більш ніж 1 тисяча кілометрів»

За його словами, офіційно затверджено ракетну програму і на неї офіційно вже виділяються з бюджету кошти. Виконавцями цієї програми є українські виробництва, підкреслив міністр.Резніков також нагадав про успішний проект «Нептун», завдяки якому було потоплено флагманський корабель рф.

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