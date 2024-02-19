США запустили супутники для виявлення гіперзвукових і балістичних ракет — Finance.ua

США запустили супутники для виявлення гіперзвукових і балістичних ракет Сьогодні 01:38 — Технології&Авто

США запустили супутники для виявлення гіперзвукових і балістичних ракет

США провели запуск шести супутників для виявлення балістичних і гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє Пентагон в четвер, 15 лютого.

«Агентство протиракетної оборони (MDA) і Агентство космічного розвитку (SDA) підтвердили успішний запуск шести супутників на низьку навколоземну орбіту із космодрому 40 на мисі Канаверал за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX», — ідеться в повідомленні.

Два супутники для космічного датчика гіперзвукового і балістичного стеження MDA (HBTSS) та останні чотири супутники рівня стеження SDA Tranche 0 (T0) її космічної архітектури розповсюдження військових винищувачів (PWSA) доправлено на орбіту. Вони проводять початкові випробування, тестування і перевірку.

За запуском двох прототипів систем підуть два роки випробувань на орбіті. Протягом наступних кількох тижнів інженери MDA і SDA проведуть серію тестів і процедур перевірки, щоб переконатися, що супутники працюють і взаємодіють з іншими системами, як очікувалося.

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