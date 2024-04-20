Видатки держбюджету: яку суму та на що витратили у І кварталі — Finance.ua

Видатки держбюджету: яку суму та на що витратили у І кварталі
Сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-березень поточного року становить 693,2 млрд гривень. Зокрема, у березні було витрачено 268,4 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
На що спрямували кошти
У повідомленні зазначено, що найбільше коштів витратили на оплату праці з нарахуваннями — 285,8 млрд грн (у березні - 105,9 млрд грн), або 41,2% загального обсягу видатків за січень-березень.
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Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 218,9 млрд грн (у березні - 81,5 млрд грн).
Окрім того, на оплату використання товарів і послуг було спрямовано 100,7 млрд грн (у березні - 45,6 млрд грн), або 14,5% загального обсягу видатків.
Із них для підтримки Збройних Сил України виділили 44 млрд грн на придбання:
- військової техніки;
- озброєння;
- боєприпасів;
- продукції оборонного призначення;
- засобів індивідуального захисту;
- пально-мастильних матеріалів;
- продуктів харчування.
Національна служба здоров’я України перерахувала 35,7 млрд грн на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) спрямували 138,2 млрд грн (у березні - 48,6 млрд грн), або 19,9% загального обсягу видатків, а саме:
- 66 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
- 30,9 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
- 15,1 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Також 6,4% загального обсягу видатків спрямували на обслуговування державного боргу — 44 млрд грн (у березні - 8,5 млрд грн).
Сума трансфертів місцевим бюджетам становила 36,2 млрд грн (у березні - 12,5 млрд грн), або 5,2% загального обсягу видатків загального фонду.
Нагадаємо, у березні 2024 року до місцевих бюджетів великими платниками податків сплачено 5 млрд грн, що в 2,2 раза або на 2,8 млрд грн більше ніж у березні минулого року.
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