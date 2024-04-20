Видатки держбюджету: яку суму та на що витратили у І кварталі — Finance.ua

Видатки держбюджету: яку суму та на що витратили у І кварталі Сьогодні 08:02 — Казна та Політика

Видатки держбюджету: яку суму та на що витратили у І кварталі

Сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-березень поточного року становить 693,2 млрд гривень. Зокрема, у березні було витрачено 268,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

На що спрямували кошти

У повідомленні зазначено, що найбільше коштів витратили на оплату праці з нарахуваннями — 285,8 млрд грн (у березні - 105,9 млрд грн), або 41,2% загального обсягу видатків за січень-березень.

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Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 218,9 млрд грн (у березні - 81,5 млрд грн).

Окрім того, на оплату використання товарів і послуг було спрямовано 100,7 млрд грн (у березні - 45,6 млрд грн), або 14,5% загального обсягу видатків.

Із них для підтримки Збройних Сил України виділили 44 млрд грн на придбання:

військової техніки;

озброєння;

боєприпасів;

продукції оборонного призначення;

засобів індивідуального захисту;

пально-мастильних матеріалів;

продуктів харчування.

Національна служба здоров’я України перерахувала 35,7 млрд грн на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

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На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) спрямували 138,2 млрд грн (у березні - 48,6 млрд грн), або 19,9% загального обсягу видатків, а саме:

66 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

30,9 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;



15,1 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.



Також 6,4% загального обсягу видатків спрямували на обслуговування державного боргу — 44 млрд грн (у березні - 8,5 млрд грн).

Сума трансфертів місцевим бюджетам становила 36,2 млрд грн (у березні - 12,5 млрд грн), або 5,2% загального обсягу видатків загального фонду.

Нагадаємо, у березні 2024 року до місцевих бюджетів великими платниками податків сплачено 5 млрд грн, що в 2,2 раза або на 2,8 млрд грн більше ніж у березні минулого року.

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