У І кварталі розрив між власними ресурсами України та видатками бюджету сягнув понад 250 мільярдів — Finance.ua

У І кварталі розрив між власними ресурсами України та видатками бюджету сягнув понад 250 мільярдів Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

У І кварталі розрив між власними ресурсами України та видатками бюджету сягнув понад 250 мільярдів

У перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету.

Про це в коментарі ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

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За її словами, «власний ресурс» країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів від іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року сягнув 550,1 млрд грн.

Водночас витрати — видатки держбюджету, витрати на погашення держборгу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.

«Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги — грантами і кредитами», — зазначила Підласа.

Нагадаємо, брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити 10−15 млрд доларів, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300−400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.

Економічна Правда За матеріалами:

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