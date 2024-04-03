У І кварталі розрив між власними ресурсами України та видатками бюджету сягнув понад 250 мільярдів — Finance.ua
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У І кварталі розрив між власними ресурсами України та видатками бюджету сягнув понад 250 мільярдів

Казна та Політика
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У І кварталі розрив між власними ресурсами України та видатками бюджету сягнув понад 250 мільярдів
У І кварталі розрив між власними ресурсами України та видатками бюджету сягнув понад 250 мільярдів
У перші три місяці року Україні не вистачило 257,4 мільярда гривень власних коштів для покриття видатків держбюджету.
Про це в коментарі ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.
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За її словами, «власний ресурс» країни, до якого зараховуються доходи державного бюджету (за винятком грантів від іноземних держав), надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету, а також кошти від розміщення ОВДП, в січні-березні 2024 року сягнув 550,1 млрд грн.
Водночас витрати — видатки держбюджету, витрати на погашення держборгу та надання кредитів з бюджету, дорівнювали 807,5 млрд грн.
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«Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 млрд грн. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги — грантами і кредитами», — зазначила Підласа.
Нагадаємо, брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити 10−15 млрд доларів, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300−400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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