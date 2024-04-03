Допомога Україні чи преміум на Netflix: що обходиться дорожче платникам податків країн-союзників — Finance.ua
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Допомога Україні чи преміум на Netflix: що обходиться дорожче платникам податків країн-союзників

Казна та Політика
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Допомога Україні чи преміум на Netflix: що обходиться дорожче платникам податків країн-союзників
Допомога Україні чи преміум на Netflix: що обходиться дорожче платникам податків країн-союзників
російська пропаганда активно просуває тезу про те, які надмірні суми платники податків в США та інших країнах віддають на Україну. Насправді середня сум допомоги для одного зайнятого громадянина цілком порівняна, наприклад, із місячною вартістю преміум-підписки на Netflix.
Про це пише «Слово і діло».
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Як рахували: суму військової, фінансової та гуманітарної допомоги конкретної країни за два роки (за даними Ukraine Support Tracker) поділили на приблизну кількість зайнятих осіб (дані OECD). Отриману цифру розділили на 24 (два роки), щоб дізнатися, скільки платник податків у середньому платив на місяць за допомогу Україні.
Для наочності суму витрат одного громадянина західної країни порівняли із вартістю преміум-підписки на Netflix.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
Найбільше допомоги (військової, гуманітарної, фінансової) Україні за два роки надали США — 67,7 млрд євро. Враховуючи середню кількість зайнятих у країні осіб, виходить, що одному американцю це коштувало близько 17,7 євро на місяць. Преміум-підписка на Netflix у країні і то коштує дорожче — 20,5 євро.
Німеччина за обсягом допомоги Україні посідає друге місце — 22,06 млрд євро. Одному німцю допомога Україні коштує в середньому 21,5 євро на місяць. Це трохи більше за місячну вартість преміум-підписки на Netflix (17,9 євро).
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Велика Британія за два роки надала Україні різної допомоги на 15,7 млрд євро. На одного британця виходить близько 19,9 євро на місяць — це еквівалентно місяцю преміум-підписки на стрімінговий сервіс.
Данія надала Україні допомоги на 8,8 млрд євро за два роки. З десяти країн, які ми розглядали, саме громадянам Данії допомога Україні коштувала найдорожче — 121,6 євро на місяць. Для порівняння, преміум-пакет Netflix у країні коштує 19,9 євро за місяць.
Зайнятим норвежцям допомога Україні коштувала близько 109,8 євро на місяць — це вісім місяців підписки на преміум Netflix (13,5 євро на місяць). Допомога Норвегії оцінюється у 7,6 млрд євро.
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Японія надала Україні 7,5 млрд євро гуманітарної та фінансової підтримки. Для одного японця це всього 4,6 євро на місяць — утричі менше за преміум-підписку на Netflix (12,1 євро).
Від Нідерландів Україна отримала 6,2 млрд євро допомоги. Один працюючий мешканець країни витрачав на Україну в середньому 26,8 євро на місяць — це трохи дорожче (15,9 євро) місячної передплати преміум-пакету Netflix.
Допомога Канади за два роки оцінюється у 4,3 млрд євро. Це 12,1 євро на місяць на одного зайнятого громадянина — дешевше за Netflix.
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Польща надала військової, гуманітарної та фінансової допомоги на 4,3 млрд євро: 10,7 євро на місяць на одного зайнятого громадянина. Це також менше, ніж преміум-пакет Netflix.
Допомога Швеції становила майже 3 млрд євро. Таким чином, один зайнятий швед платив у середньому 23,5 євро на місяць — не набагато дорожче за преміум-підписку на Netflix (15,5 євро).
За матеріалами:
Слово і Діло
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