Великобританія оголосила новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua
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Великобританія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

Казна та Політика
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Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів). До пакету увійдуть дрони та протиповітряна оборона.
Про це повідомляє міністерство оборони Британії.
У відомстві наголосили, що пакет нададуть від Міжнародного фонду для України, яким керує Британія.
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Як повідомляє регулятор, до пакету увійдуть сучасні розвідувальні дрони, щоб підтримати Збройні сили України.
Пакет також включатиме 20 млн фунтів (понад 25 млн доларів) на постачання систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українського неба.

Довідка Finance.ua:

  • Велика Британія готова використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, з використанням заморожених активів рф як гарантії, для допомоги Україні, на тій підставі, що росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни;
  • Велика Британія оголосила про передачу Україні тисячі дронів у рамках свого пакету на £200 млн ($251 млн).
  • українці, які виїхали через повномасштабне вторгнення росії, зможуть залишатися у Великій Британії до вересня 2026 року після отримання 18-місячної візи за новою схемою продовження.
За матеріалами:
РБК-Україна
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