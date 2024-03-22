За час великої війни Норвегія надала Україні понад 500 мільйонів доларів допомоги — Finance.ua

За час великої війни Норвегія надала Україні понад 500 мільйонів доларів допомоги Сьогодні 20:46

За час великої війни Норвегія надала Україні понад 500 мільйонів доларів допомоги

Уряд Норвегії за час великої війни надав Україні понад 500 млн дол. прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що під час робочої зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка та послині Королівства Норвегії Хелени Санд Андерсен сторони обговорили поточну економічну ситуацію в Україні, потреби держбюджету на 2024 рік та розвиток співпраці між країнами з метою збільшення обсягу бюджетної підтримки.

«Від початку повномасштабного вторгнення Уряд Норвегії надав Україні понад 500 млн дол. США прямої бюджетної підтримки. Зокрема, грант у розмірі близько 485 млн дол. США було спрямовано в рамках проєкту Світового банку „Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні“ (PEACE in Ukraine)», — йдеться в повідомленні.

Залучене фінансування було спрямоване на компенсацію видатків держбюджету на першочергові соціальні та гуманітарні потреби, а саме пенсії, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарну підтримку.

Крім того, Норвегія приєдналась до Багатосторонньої координаційної платформи донорів України під час восьмого засідання Керівного комітету. Також Норвегія стала однією з чотирьох нових країн-членів Платформи, що взяли на себе зобов’язання виділити загалом понад 5,5 млрд дол на відновлення та розвиток економіки України.

Економічна Правда За матеріалами:

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