Скільки становили видатки на охорону здоров’я минулого року (інфографіка) — Finance.ua

Скільки становили видатки на охорону здоров’я минулого року (інфографіка) Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Скільки становили видатки на охорону здоров’я минулого року (інфографіка)

Минулого року видатки на охорону здоров’я становили 217,4 млрд грн, із них видатки держбюджету разом з трансфертами — 181,8 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Як зазначив регулятор, важливим напрямом залишається реалізація програми медичних гарантій. У 2023 році на неї спрямували 139,4 млрд грн:

11,2 млрд грн — екстрена медична допомога;

23,7 млрд грн — первинна медична допомога;

100,6 млрд грн — спеціалізована медична допомога;

3,7 млрд грн — відшкодування вартості ліків для лікування серцево-судинних захворювань, діабету тощо.

У Мінфіні зазначили, що 2,3 мільйона громадян отримали лікарські засоби та медичні вироби з повним або частковим відшкодуванням їх вартості.

Найбільший обсяг видатків за спеціалізованою медичною допомогою спрямували для надання стаціонарної медичної допомоги — 41,8 млрд грн: 19 млрд грн — проведення хірургічних операцій для 1,4 млн пацієнтів, 22,8 млрд грн — без проведення хірургічних операцій для 2,7 млн пацієнтів.

Куди ще спрямували кошти з держбюджету

15,6 млрд грн — на надання амбулаторних медичних послуг для понад 14 млн пацієнтів;

4,1 млрд грн — на послуги з реабілітації, що дозволило понад 116 тис. пацієнтам отримати реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах та понад 148 тис. пацієнтам в амбулаторних умовах;

13 млрд грн — на заходи для забезпечення прогнозування, виявлення та реагування на спалахи інфекційних та неінфекційних хвороб, надзвичайні ситуації;

9,4 млрд грн — на централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, високовартісного медичного обладнання для оснащення медичних закладів.

«У 2023 році уряд забезпечив безперебійне фінансування сфери охорони здоров’я. Стабільне фінансування програми медичних гарантій дозволило своєчасно виплачувати заробітну плату понад 500 тис. медпрацівників. Так, минулого року середня заробітна плата лікарів становила 21,8 тис. грн та середнього медичного персоналу — 14,5 тис. гривень», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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