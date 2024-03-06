Закладам охорони здоров’я передали 300 систем зберігання енергії — Finance.ua

Закладам охорони здоров’я передали 300 систем зберігання енергії Сьогодні 10:15 — Енергетика

Закладам охорони здоров’я передали 300 систем зберігання енергії

Заклади здоров’я у 20 областях України та Києві отримали потужні пристрої для резервного живлення. З ними медики продовжуватимуть рятувати життя навіть під час знеструмлень.

Як це працює

Системи зберігання енергії працюють за принципом повербанків: заряджаються від електроенергії та тримають заряд 12−14 годин. Вони мають високу автономність і забезпечують стійке живлення під час відключень електрики.

Отримати ще 300 систем вдалося завдяки співпраці з партнерами — проєкту Power for Health.є Усього плануємо цьогоріч в Україну надіслати 2 000 пристроїв. Їх доставляють партіями та розподіляють для обʼєктів критичної інфраструктури.

За час повномасштабної війни Україна вже отримала понад 500 систем зберігання енергії, їх передали в прифронтові регіони. Пристрої встановили в лікарнях, школах, ЦНАПах та інших об'єктах критичної й соціальної інфраструктури.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.