Закладам охорони здоров’я передали 300 систем зберігання енергії — Finance.ua
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Закладам охорони здоров’я передали 300 систем зберігання енергії

Енергетика
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Закладам охорони здоров’я передали 300 систем зберігання енергії
Закладам охорони здоров’я передали 300 систем зберігання енергії
Заклади здоров’я у 20 областях України та Києві отримали потужні пристрої для резервного живлення. З ними медики продовжуватимуть рятувати життя навіть під час знеструмлень.
Як це працює
Системи зберігання енергії працюють за принципом повербанків: заряджаються від електроенергії та тримають заряд 12−14 годин. Вони мають високу автономність і забезпечують стійке живлення під час відключень електрики.
Отримати ще 300 систем вдалося завдяки співпраці з партнерами — проєкту Power for Health.є Усього плануємо цьогоріч в Україну надіслати 2 000 пристроїв. Їх доставляють партіями та розподіляють для обʼєктів критичної інфраструктури.
За час повномасштабної війни Україна вже отримала понад 500 систем зберігання енергії, їх передали в прифронтові регіони. Пристрої встановили в лікарнях, школах, ЦНАПах та інших об'єктах критичної й соціальної інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
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