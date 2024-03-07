Україна потребує $15 млрд на швидке відновлення — Мінфін Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Україна потребує $15 млрд на швидке відновлення — Мінфін

Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько $37,3 млрд. При цьому Україна потребує ще $9,5 млрд для фінансування першочергових потреб відновлення.

Про це заявила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час Круглого столу у Парижі, присвяченого відновленню України та ролі державного і приватного секторів у його процесі (Ukraine Roundtable: Infrastructure Reconstruction and Financing).

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Зикова заявила, що швидке відновлення є ключовим пріоритетом, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни.

За оцінкою звіту «Третя швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України» (RDNA3) розробленого спільно урядом України, Світовим банком, ЄвроКомісією та представництвом ООН, у 2024 році Україна потребує близько $15 млрд на швидке відновлення.

З них близько $5,5 млрд вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще $9,5 млрд для фінансування першочергових потреб відновлення, підкреслили в Мінфіні.

«Залучення приватного сектору у процес відновлення є невід'ємною частиною сталого зростання України. Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб досягти цього за допомогою низки механізмів, серед яких запровадження страхування воєнних ризиків, покращення умов для інвестиційних проектів, запровадження державно-приватного партнерства та розвиток індустріальних парків», — додала Зикова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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