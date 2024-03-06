Мінфін розмістив військових облігацій на 5,2 млрд гривень та $63 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив військових облігацій на 5,2 млрд гривень та $63 млн Сьогодні 14:25 — Казна та Політика

Міністерство фінансів 5 березня розмістило військових облігацій на 5,2 млрд гривен та 63 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Розміщені папери з терміном обігу 1 рік на 4 3232 млн гривень під 16,8% річних, 2 роки — на 522 млн гривень під 17,60% річних та 3,4 року — на 346 млн гривень під 18,5% річних.

Папери в доларах мають термін обігу 1 рік і дохідність 4,62% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінфін повідомив, що військові облігації - це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 67,3% і залучило 1 261,1 млрд гривень у 2022 році.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн гривень, або 73,7% від запланованих на цей період.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.