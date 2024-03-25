Видатки на освіту: скільки коштів виділяли з бюджету під час війни — Finance.ua

Видатки на освіту: скільки коштів виділяли з бюджету під час війни Сьогодні 09:35

Видатки на освіту: скільки коштів виділяли з бюджету під час війни

Освіта українців має залишатися у пріоритеті держави навіть під час війни. У поточному році витрати на цю сферу зросли майже на 20% порівняно з попереднім, перевищивши 171 млрд гривень. У тому числі, було збільшено субвенцію місцевим бюджетам, щоб підняти зарплатню педагогічним працівникам. «Слово і діло» проаналізувало, як змінювалися витрати на освіту та науку (на рівні університетів) в Україні за десять років війни.

У 2014 році на освіту та науку з держбюджету виділили лише 24 млрд гривень. Такого поняття, як освітня субвенція місцевим бюджетам ще не існувало.

У 2015 році витрати зросли на цілих 211,9% - до 74,9 млрд гривень. Більше половини цієї суми становила освітня субвенція — 43,4 млрд.

В 2016-му освітній бюджет зменшився на 5,3% - до 70,9 млрд гривень. При цьому в ньому зросла частка освітньої субвенції - 44,8 млрд (63,2% усієї суми).

Витрати на освіту знову зросли у 2017 році - до 85,4 млрд гривень (+20,4%), у 2018 році вони склали 95,5 млрд гривень (+11,8%), у 2019 році - 114,1 млрд гривень (+19,5%). Місцевим бюджетам на освіту виділили 52,6 млрд гривень, 61,7 млрд гривень і 69,6 млрд гривень відповідно.

У 2020 році, незважаючи на пандемію COVID-19, освітній бюджет зріс на 12,9% - до 128,8 млрд гривень. У тому числі місцевим бюджетам було виділено субвенцію у розмірі 79,1 млрд.

В 2021 році на освіту до держбюджету заклали 154,1 млрд гривень (+19,6%), у тому числі 99,6 млрд субвенції.

Освітній бюджет зріс і, незважаючи на повномасштабне вторгнення рф — 171,9 млрд гривень (+11,6%) у 2022 році. Субвенція для місцевих бюджетів склала 108 млрд.

Минулий рік став другим випадком за час війни (крім 2016-го), коли на освіті довелося заощадити — до держбюджету заклали 143,4 млрд гривень (на 16,6% менше). Освітня субвенція зменшилась до 87,5 млрд.

Витрати на освіту в бюджеті-2024 передбачені на рівні 2022 року — 171,2 млрд гривень (+19,4% порівняно з попереднім роком). Субвенцію закладено у розмірі 103,2 млрд.

Слово і Діло За матеріалами:

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