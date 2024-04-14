Стало відомо, скільки податків сплатив до місцевих бюджетів великий бізнес у березні — Finance.ua
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Стало відомо, скільки податків сплатив до місцевих бюджетів великий бізнес у березні

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки податків сплатив до місцевих бюджетів великий бізнес у березні
Стало відомо, скільки податків сплатив до місцевих бюджетів великий бізнес у березні
У березні 2024 року до місцевих бюджетів великими платниками податків сплачено 5 млрд грн, що в 2,2 раза або на 2,8 млрд грн більше ніж у березні минулого року.
Про це повідомив начальник Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Микола Чмерук.
«Великий бізнес спрямував до місцевих бюджетів 3,7 млрд грн податку на прибуток, що на 2,7 млрд грн або в 3,6 рази більше ніж у березні минулого року. Також сплачено 1,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 114,8 млн грн або на 12,2% більше ніж у березні 2023 року», — розповів Чмерук.
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Зазначається, що до бюджету міста Києва платниками Центрального управління у березні сплачено 107,8 млн грн податку на майно, що в 1,6 рази або на 38,9 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року.
А також, місцевий бюджет отримав 23,2 млн грн акцизного податку від роздрібного продажу підакцизної продукції.
Нагадаємо, до державного бюджету у січні - березні 2024 року надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів — майже 97,8 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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