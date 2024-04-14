Стало відомо, скільки податків сплатив до місцевих бюджетів великий бізнес у березні — Finance.ua

Стало відомо, скільки податків сплатив до місцевих бюджетів великий бізнес у березні Сьогодні 20:07 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки податків сплатив до місцевих бюджетів великий бізнес у березні

У березні 2024 року до місцевих бюджетів великими платниками податків сплачено 5 млрд грн, що в 2,2 раза або на 2,8 млрд грн більше ніж у березні минулого року.

Про це повідомив начальник Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Микола Чмерук.

«Великий бізнес спрямував до місцевих бюджетів 3,7 млрд грн податку на прибуток, що на 2,7 млрд грн або в 3,6 рази більше ніж у березні минулого року. Також сплачено 1,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 114,8 млн грн або на 12,2% більше ніж у березні 2023 року», — розповів Чмерук.

Зазначається, що до бюджету міста Києва платниками Центрального управління у березні сплачено 107,8 млн грн податку на майно, що в 1,6 рази або на 38,9 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року.

А також, місцевий бюджет отримав 23,2 млн грн акцизного податку від роздрібного продажу підакцизної продукції.

303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів — майже 97,8 млрд грн. Нагадаємо, до державного бюджету у січні - березні 2024 року надійшло , до місцевих бюджетів — майже

Укрінформ За матеріалами:

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