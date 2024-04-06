Скільки податків надійшло до бюджету від початку року — Finance.ua

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Скільки податків надійшло до бюджету від початку року

Казна та Політика
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Скільки податків надійшло до бюджету від початку року
Скільки податків надійшло до бюджету від початку року, Фото: freepik.com
До зведеного бюджету у січні - березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.
Про це повідомили на сайті регулятора.
Зокрема, до державного бюджету надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів — майже 97,8 млрд грн.
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Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - березні 2024 року становили 280 млрд грн. При цьому на рахунки платників відшкодовано 32,7 млрд грн ПДВ.
Скільки податків надійшло до бюджету від початку року
Зазначається, що показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з:
  • податку на прибуток підприємств — у 1,7 раза (+38,4 млрд грн);
  • податку на додану вартість — на 3,5 відс. (+2,3 млрд грн);
  • податку та збору на доходи фізичних осіб — на 3,3 відс. (+1,4 млрд грн);
  • акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — на 3,5 відс. (+0,8 млрд гривень).
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року в січні - березні 2024 року зафіксовано приріст надходжень з:
  • податку на прибуток підприємств у 2,8 раза (+61,9 млрд грн);
  • податку на додану вартість — в 1,9 раза (+32,2 млрд грн);
  • податку та збору на доходи фізичних осіб — на 19,4% (+7,3 млрд грн);
  • акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — на 9% (+2 млрд грн).
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Скільки податків надійшло у березні

Надходження (сальдо) до зведеного бюджету у березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 149,2 млрд грн, у т. ч. до держбюджету — 116,5 млрд грн, до місцевих бюджетів — 32,7 млрд грн.
Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у березні 2024 року становили 107,7 млрд грн; додатково до розпису Міністерства фінансів до загального фонду держбюджету надійшло 9,8 млрд грн.
Платникам на рахунки відшкодовано 11,1 млрд грн ПДВ.
За матеріалами:
Finance.ua
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