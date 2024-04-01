ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг

Казна та Політика
79
ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг
ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг
Перелік територій активних бойових дій, який складає Міністерство реінтеграції з метою надання податкових пільг, штучно скорочено, окремим питанням є підтримка компаній річкового судноплавства, зупиненого війною, заявляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).
«На сьогодні проблемним залишається питання не зарахування деяких прифронтових регіонів до територій активних бойових дій, у зв’язку з чим компанії, розташовані на відповідних територіях, позбавляються можливості певної підтримки — звільнення від сплати земельного податку, податку на нерухомість, економічного податку тощо», — ідеться в повідомленні ЄБА.
Згідно з ним, асоціація звернулася з відповідними пропозиціями щодо зміни порядку формування такого переліку до віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, віцепрем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, міністра фінансів Сергія Марченка та голови парламентського комітету Данила Гетманцева.
У ЄБА впевнені, що причиною нинішнього незадовільного становища є регулярне оновлення переліку Мінреінтеграції. Зокрема, такі території, як Херсонська область, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Донецька (Краматорський район), були виключені з нього, бо там діють реєстри, хоча ситуація там мало відрізняється від ситуації на територіях, які перебувають у переліку.
На думку ЄБА, підхід до формування переліку територій активних бойових дій має бути одним для всіх територій.
На окрему увагу, вважають в асоціації, заслуговує питання зупинення судноплавства річкою Дніпро і в Чорному морі, а також закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ і Херсон. У ЄБА наголосили, що зупинка річкового судноплавства призвела до зупинення основної діяльності річкових портів на річці Дніпро, навіть тих, що не розташовані на територіях, де ведуться, велися або можуть вестися бойові дії.
Як вважає асоціація, компанії у сфері внутрішнього водного (річкового) транспорту потребують підтримки для збереження транспортної інфраструктури країни та відновлення Дніпра як основної артерії судноплавства країни, оскільки зараз вони змушені нести повний податковий тягар за відсутності судноплавства.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.