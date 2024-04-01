ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг — Finance.ua

ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг Сьогодні 14:23 — Казна та Політика

ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг

Перелік територій активних бойових дій, який складає Міністерство реінтеграції з метою надання податкових пільг, штучно скорочено, окремим питанням є підтримка компаній річкового судноплавства, зупиненого війною, заявляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

«На сьогодні проблемним залишається питання не зарахування деяких прифронтових регіонів до територій активних бойових дій, у зв’язку з чим компанії, розташовані на відповідних територіях, позбавляються можливості певної підтримки — звільнення від сплати земельного податку, податку на нерухомість, економічного податку тощо», — ідеться в повідомленні ЄБА

Згідно з ним, асоціація звернулася з відповідними пропозиціями щодо зміни порядку формування такого переліку до віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, віцепрем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, міністра фінансів Сергія Марченка та голови парламентського комітету Данила Гетманцева.

У ЄБА впевнені, що причиною нинішнього незадовільного становища є регулярне оновлення переліку Мінреінтеграції. Зокрема, такі території, як Херсонська область, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Донецька (Краматорський район), були виключені з нього, бо там діють реєстри, хоча ситуація там мало відрізняється від ситуації на територіях, які перебувають у переліку.

На думку ЄБА, підхід до формування переліку територій активних бойових дій має бути одним для всіх територій.

На окрему увагу, вважають в асоціації, заслуговує питання зупинення судноплавства річкою Дніпро і в Чорному морі, а також закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ і Херсон. У ЄБА наголосили, що зупинка річкового судноплавства призвела до зупинення основної діяльності річкових портів на річці Дніпро, навіть тих, що не розташовані на територіях, де ведуться, велися або можуть вестися бойові дії.

Як вважає асоціація, компанії у сфері внутрішнього водного (річкового) транспорту потребують підтримки для збереження транспортної інфраструктури країни та відновлення Дніпра як основної артерії судноплавства країни, оскільки зараз вони змушені нести повний податковий тягар за відсутності судноплавства.

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