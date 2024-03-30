Як екологічний податок ЄС вплине на економіку України — Finance.ua

Як екологічний податок ЄС вплине на економіку України Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Як екологічний податок ЄС вплине на економіку України

Щороку Україна втрачатиме приблизно 1,5 млрд євро через запровадження європейського вуглецевого податку СВАМ. Проте в України є можливість отримати відстрочку від його запровадження. Для цього необхідно активізувати перемовини з ЄС.

Про це заявив у коментарі «РБК-Україна» голова комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації, директор GMK Center Станіслав Зінченко.

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«За нашими розрахунками СВАМ, навіть із нашими зменшеними обсягами виробництва та експорту, коштуватиме нам півтора мільярди доларів експорту щороку. Це мінімум. А може, й більше — адже невідомо, скільки буде коштувати СВАМ-сертифікат. Це дуже велика проблема, яка може остаточно добити працюючі не на повну потужність металургійні комбінати. І вона буде стосуватися не тільки металургії, вона буде стосуватися і цементної галузі, і хімічної галузі, і енергетики», — зауважив Зінченко.

Експерт нагадує, що Україна веде перемовини стосовно СВАМ протягом 5 років. Він переконаний, що українська сторона є не достатньо активною у вирішенні цього питання, попри серйозність проблеми.

«На початку 2021 року була створена робоча група при Кабміні стосовно СВАМ, але вона жодного разу не засідала. Тобто, всі уряди України за останні 4−5 років нічого не робили задля того, щоби підтримати та захистити українських експортерів в активних перемовинах по СВАМ», — додає експерт.

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Він переконаний, що Україна має шанс на отримання відстрочки від сплати СВАМ через велику війну. Це передбачено європейським законом.

Водночас, у цьому питанні має бути сильна позиція української сторони, якої наразі немає.

«З публічних виступів представників української влади стало зрозуміло, що Україна має на меті сплачувати СВАМ. Тобто, уряд кинув наших експортерів напризволяще. Сьогодні не йдуть перемовини щодо виключення України з СВАМ. Хоча Європейська комісія має таку можливість: у законі є можливість виключити країну з-під дії СВАМ за умов форс-мажорних обставин. В Україні форм-мажорні обставини, у нас війна! Але ніхто не веде перемовини з цього боку, і це дуже велика проблема, яка може остаточно добити український бізнес», — резюмував експерт.

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