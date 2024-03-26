Україна готова до системи ліцензування експорту агропродукції до Польщі — міністр — Finance.ua

Україна готова до системи ліцензування експорту агропродукції до Польщі — міністр Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Україна готова до системи ліцензування експорту агропродукції до Польщі — міністр

Україна готова до системи контролю експорту сільськогосподарської продукції, щоб надати Польщі гарантію.

Про це повідомив міністр аграрної політики України Микола Сольський, пише Le Monde.

«Ми готові прийняти систему ліцензування експорту для продукції, призначеної для Польщі, але тільки для чотирьох видів зернових. Подібна система у нас вже є з Румунією та Болгарією», — наголосив Сольський в інтерв'ю AFP у понеділок напередодні зустрічі у Брюсселі зі своїми колегами із 27 країн ЄС.

Читайте також Польща сподівається, що з 1 квітня транзит українського зерна буде припинено

«У середу відбудеться зустріч українських та польських сільськогосподарських організацій, у якій я братиму участь зі своїм польським колегою», перед «спільним засіданням урядів (двох країн) у четвер», — сказав Сольський.

За даними інформаційного агентства PAP, міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман запевнив у понеділок, що переговори з Україною перебувають «на дуже просунутій стадії, уже на стадії створення чутливих продуктів» для цієї системи ліцензування, перш ніж дійдуть до довгоочікуваного завершення «цього тижня».

Читайте також Польща запропонувала Україні розробити механізм взаємного ліцензування експорту сільгосппродукції

Сольський, як вказано, більш обережний: «Я не можу передбачити, що відбудеться у Варшаві цього тижня. Я хотів би бути оптимістом, але я маю бути реалістом».

Нагадаємо, з лютого польські фермери блокують пункти пропуску на кордоні з Україною на знак протесту проти «несправедливої» конкуренції через продукти харчування, що надходить із України, звільнені від мита Європейським Союзом з 2022 року, вказує видання. А Варшава, як зазначається, закликає накласти обмеження на українські зернові, після застосування до них одностороннього ембарго в 2023 році. Два сусіди шукають вихід із ситуації.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.