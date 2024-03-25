Польща сподівається, що з 1 квітня транзит українського зерна буде припинено — Finance.ua
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Польща сподівається, що з 1 квітня транзит українського зерна буде припинено

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Польща й Україна проводять переговори про запровадження ліцензій на сільгосппродукцію, Варшава також сподівається на припинення транзиту українського зерна з 1 квітня.
Про це повідомив міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Гетман в ефірі радіо «Люблін».
«Ми дуже просунулися в переговорах з Україною щодо системи ліцензування, яку наші попередники так і не змогли запровадити. Ми вже на етапі переговорів з українською стороною про чутливі продукти. Я сподіваюся, що ці переговори триватимуть цього тижня і наближатимуться до завершення», — сказав він.
Гетман також наголосив, що уряд Польщі планує доплати фермерам, які мають надлишок пшениці.
«Ми сподіваємося, оскільки про це говорили з українською стороною, що навіть транзит, насамперед кукурудза і пшениця, з 1 квітня практично припиниться», — додав польський чиновник.
За його словами, протягом трьох місяців протестів польських фермерів на кордоні з Україною вдалося реалізувати багато вимог фермерів, зокрема ті, що стосуються Європейського зеленого курсу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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