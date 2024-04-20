Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні — Finance.ua

Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні
Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні.
За схвалення проєкту проголосували 311 конгресменів в Палаті представників, проти висловились 112.
Документ передбачає виділення 60,84 мільярда доларів на допомогу Україні.
23,2 млрд доларів залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.
Також в кредит Україні нададуть 7,85 млрд доларів. Його зможе списати президент США після виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.
Куди спрямують кошти
- 13,8 млрд доларів — на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;
- 11,3 млрд доларів — на поточні військові операції США в Європі;
- 26 млн доларів — на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
За словами Ярослава Железняка, це ще не фінальне голосування у Конгресі.
Що буде далі
- голосування за останній закон в пакеті за Ізраїль;
- далі всі 4 законопроєкти обʼєднують і роблять правкою в сенатську версію;
- далі Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування (60+);
- і ось коли у друге голосування (воно може бути і через пару днів), то тоді вже все.
Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену.
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