Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні — Finance.ua

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Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні

Казна та Політика
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Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні
Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні
Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні.
За схвалення проєкту проголосували 311 конгресменів в Палаті представників, проти висловились 112.
Документ передбачає виділення 60,84 мільярда доларів на допомогу Україні.
23,2 млрд доларів залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.
Також в кредит Україні нададуть 7,85 млрд доларів. Його зможе списати президент США після виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

Куди спрямують кошти

  • 13,8 млрд доларів — на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;
  • 11,3 млрд доларів — на поточні військові операції США в Європі;
  • 26 млн доларів — на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.
За словами Ярослава Железняка, це ще не фінальне голосування у Конгресі.

Що буде далі

  • голосування за останній закон в пакеті за Ізраїль;
  • далі всі 4 законопроєкти обʼєднують і роблять правкою в сенатську версію;
  • далі Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування (60+);
  • і ось коли у друге голосування (воно може бути і через пару днів), то тоді вже все.
Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену.
За матеріалами:
Finance.ua
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