Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні — Finance.ua

Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні Сьогодні 21:14 — Казна та Політика

Палата представників США схвалила закон про допомогу Україні

Палата представників США проголосувала за законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні.

За схвалення проєкту проголосували 311 конгресменів в Палаті представників, проти висловились 112.

Документ передбачає виділення 60,84 мільярда доларів на допомогу Україні.



23,2 млрд доларів залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

Також в кредит Україні нададуть 7,85 млрд доларів. Його зможе списати президент США після виборів, які відбудуться 5 листопада 2024 року.

Куди спрямують кошти

13,8 млрд доларів — на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;

11,3 млрд доларів — на поточні військові операції США в Європі;

26 млн доларів — на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.

За словами Ярослава Железняка, це ще не фінальне голосування у Конгресі.

Що буде далі

голосування за останній закон в пакеті за Ізраїль;

далі всі 4 законопроєкти обʼєднують і роблять правкою в сенатську версію;



далі Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування (60+);



і ось коли у друге голосування (воно може бути і через пару днів), то тоді вже все.



Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену.

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