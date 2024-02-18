В 2023 году увеличились мировые расходы на оборону — Finance.ua

В 2023 году увеличились мировые расходы на оборону Сегодня 21:17 — Казна и Политика

В 2023 году увеличились мировые расходы на оборону

В 2023 году увеличились мировые расходы на оборону на 9% до рекордных $2,2 трлн. Причиной стало усиление геополитической напряженности, в частности из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS).

IISS прогнозирует, что в 2024 году будет продолжаться увеличение оборонных бюджетов, ведь вторжение россии в Украину продолжается уже два года, а международная нестабильность распространилась на Ближнем Востоке после войны между Израилем и Газой.

Оборонный бюджет Украины увеличился почти в 9 раз до $31,1 млрд в течение 2023 года, и эта цифра не включает иностранную помощь, в то время как россия увеличила свои военные расходы в 2023 году до $108,5 млрд и планирует дальнейшее увеличение.

IISS напоминает, что официальный оборонный бюджет Москвы увеличился более чем на 60% в 2024 году.

«Общие военные расходы россии теперь составляют треть ее национального бюджета и достигнут 7,5% ВВП, что свидетельствует о сосредоточенности на военных усилиях», — сказал Бастиан Гигерих, генеральный директор IISS.

Кто выделил больше всего средств на оборону в 2023 году

США — $905,5 млрд;

Китай занимает второе место — $219,5 млрд;

россия — на третьем ($108,5 млрд);

IISS добавляет, что все члены НАТО в Европе в 2023 году потратили на оборону на 32% больше, чем в 2014 году. Впрочем, отмечает, что согласно данным альянса, 10 из них сейчас тратят более 2% ВВП.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 п.п. до 3,1%. В 2025 году ожидается рост на 3,2%.

Укрінформ По материалам:

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