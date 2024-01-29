Ядерная безопасность Европы зависит от того, насколько быстро россияне покинут ЗАЭС — Галущенко — Finance.ua
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Ядерная безопасность Европы зависит от того, насколько быстро россияне покинут ЗАЭС — Галущенко

Энергетика
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Ядерная безопасность Европы зависит от того, насколько быстро россияне покинут ЗАЭС — Галущенко
Ядерная безопасность Европы зависит от того, насколько быстро россияне покинут ЗАЭС — Галущенко
Ядерная безопасность Европы зависит от того, насколько быстро россияне покинут ЗАЭС — Герман Галущенко. Ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС ухудшается ежедневно.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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«Уже было восемь блэкаутов ЗАЭС. Россияне скрывают фактическое положение дел на станции, и эксперты МАГАТЭ видят деградацию оборудования на станции. Вопрос в том, что безопасность континента зависит от того, как быстро они уйдут со станции», — отметил он.
Глава Минэнерго подчеркнул, что оккупанты продолжают оказывать безумное давление на персонал станции, были и похищения, и пытки сотрудников, а также физическое насилие над отдельными работниками на глазах у коллег.
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Министр добавил, что Украина знает фамилии всех сотрудников Росатома, которые в порядке ротации прибывают и работают на ЗАЭС.
«Для сотрудников „Росатома“ это самая плохая командировка, потому что они понимают, что факт их присутствия на станции, даже краткосрочного, — это уже внесение в санкционный список. Однако вопрос даже больше, чем санкции — они будут субъектами уголовного расследования», — добавил он.
По материалам:
Finance.ua
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