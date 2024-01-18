Энергоатом оценивает ущерб от оккупации ЗАЭС в 30 миллиардов гривен — Finance.ua

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Энергоатом оценивает ущерб от оккупации ЗАЭС в 30 миллиардов гривен

Казна и Политика
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Энергоатом оценивает ущерб от оккупации ЗАЭС в 30 миллиардов гривен
Энергоатом оценивает ущерб от оккупации ЗАЭС в 30 миллиардов гривен
По предварительной оценке, ущерб от оккупации Запорожской атомной электростанции россиянами составляет 30 млрд грн, недополученная выгода Энергоатома — более 167 млрд грн.
Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».
«Ущерб, нанесенный только во время захвата станции, — разрушенное и поврежденное оккупантами имущество и инфраструктура — ​​предварительно достигает по меньшей мере 30 млрд грн. Окончательную сумму ущерба можно будет установить только после освобождения ЗАЭС и реальной оценки всего причиненного ущерба», — говорится в сообщении.
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Кроме того, недополученная выгода Энергоатома из-за простоя ЗАЭС в 2022 году оценивается в 55 млрд грн, в 2023-м — более 112 млрд грн.
В компании отметили, что МАГАТЭ не контролирует в полной мере ситуацию на станции, поскольку экспертов не допускают в большинство ее производственных помещений. Оборудование на ЗАЭС продолжает деградировать, а украинский персонал работает под постоянным давлением нелегитимного руководства и представителей Росатома, под страхом издевательств и пыток.
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Как сообщалось, ЗАЭС находится в оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной безопасности, размещая на территории ЗАЭС военную технику, минуя территорию и терроризируя персонал станции. Решение МАГАТЭ о возвращении ЗАЭС под контроль Энергоатома захватчики игнорируют.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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