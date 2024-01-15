«Энергоатом» перевыполнил план производства электроэнергии на 2023 год — Finance.ua
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«Энергоатом» перевыполнил план производства электроэнергии на 2023 год

Энергетика
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«Энергоатом» перевыполнил план производства электроэнергии на 2023 год
«Энергоатом» перевыполнил план производства электроэнергии на 2023 год
В 2023 году атомные электростанции (АЭС) сгенерировали 52,409 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 101,6% больше плановой задачи.
Об этом говорится в сообщении «Энергоатома».
«Это почти 50% в общем энергомиксе Украины. Отечественные атомные станции на 12,8% превысили прогнозный энергетический баланс и дополнительно произвели около 5 млрд кВт-ч электроэнергии на сумму 19,5 млрд гривен», — отметил исполняющий обязанности председателя правления компании Петр Котин.
Он подчеркнул, что благодаря этому государственный бюджет дополнительно получит 3,8 млрд гривен.
По его словам, компания своевременно выполнила все 480 запланированных мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023−2024, что позволило обеспечить максимальное производство электроэнергии.
«В результате сокращения сроков планово-предупредительных работ на 66 суток АЭС смогли дополнительно сгенерировать почти 1,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Как всегда, ремонтные работы выполнялись с обеспечением высокого качества», — отметил Котин.
Как сообщали Українськi Новини, национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» зарегистрирована как акционерное общество.
Кабмин назначил в рамках корпоратизации и.о. председателя правления АО «Энергоатом» Котина.
По материалам:
Українські Новини
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