россия превращается в экономического вассала Китая из-за затяжной войны, — директор ЦРУ Сегодня 19:48

российская экономика терпит долгосрочные неудачи и все больше зависит от Китая из-за затяжной войны, которую начал Кремль.

Об этом говорится в статье директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса для Foreign Affairs

«Экономика россии страдает от долгосрочных неудач, и страна решает свою судьбу как экономического вассала Китая», — отмечает автор.

Экономические санкции Запада еще больше усилили связи москвы и Пекина. путин восстанавливает российское оборонное производство с помощью критически важных компонентов из Китая.

По данным Business Insider, двусторонняя торговля между странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году.

По словам Бернса, война уже принесла россии позор и обнажила ее слабые стороны, от ее одномерной экономики до раздутого военного мастерства и коррумпированной политической системы. А раздутые амбиции путина тоже имели противоположный результат: они побуждали НАТО расширяться и усиливаться.

В то же время китайские лидеры внимательно следят за поддержкой Украины со стороны США. Пекин остается единственным соперником США, который намерен изменить международный порядок и имеет экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для этого. Экономическая трансформация страны в последние пять десятилетий была невероятной, указывает автор.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.