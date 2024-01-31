россия превращается в экономического вассала Китая из-за затяжной войны, — директор ЦРУ — Finance.ua
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россия превращается в экономического вассала Китая из-за затяжной войны, — директор ЦРУ

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российская экономика терпит долгосрочные неудачи и все больше зависит от Китая из-за затяжной войны, которую начал Кремль.
Об этом говорится в статье директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса для Foreign Affairs.
«Экономика россии страдает от долгосрочных неудач, и страна решает свою судьбу как экономического вассала Китая», — отмечает автор.
Экономические санкции Запада еще больше усилили связи москвы и Пекина. путин восстанавливает российское оборонное производство с помощью критически важных компонентов из Китая.
По данным Business Insider, двусторонняя торговля между странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году.
По словам Бернса, война уже принесла россии позор и обнажила ее слабые стороны, от ее одномерной экономики до раздутого военного мастерства и коррумпированной политической системы. А раздутые амбиции путина тоже имели противоположный результат: они побуждали НАТО расширяться и усиливаться.
В то же время китайские лидеры внимательно следят за поддержкой Украины со стороны США. Пекин остается единственным соперником США, который намерен изменить международный порядок и имеет экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для этого. Экономическая трансформация страны в последние пять десятилетий была невероятной, указывает автор.
По материалам:
УНІАН
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